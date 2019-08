Målløse Haugesund røk ut av Europa League-kvalifiseringen

(PSV Eindhoven - FK Haugesund 0–0, 1–0 sammenlagt) Bruno Leites (24) stolpetreff var nære å sikre Haugesund ekstraomganger i Nederland, men vestlendingene måtte gå målløse av banen og innse at Europa-eventyret er over for denne gang.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det ble stopp i Europa League-kvalifiseringens tredje runde for Haugesund, mens Molde fremdeles kjemper om avansement til fjerde runde i ekstraomganger mot Aris Thessaloniki.

Følg Moldes ekstraomganger i VG Live.

Jostein Grindhaugs menn kjempet tappert og var jevne med PSV i store deler av kampen, men klarte ikke få det til å flyte godt nok på siste tredjedel av banen i Nederland.

Vestlendingenes første store sjanse kom først i det 82. minutt ved Martin Samuelsen.

Innbytteren stusset et innlegg fra Mikkel Desler bakover og ballen snek seg like utenfor stolpen.

Bare to minutter senere skapte Samuelsen en ny god mulighet da han flikket ballen bakover til Bruno Leite. Fra fem-seks meter dundret midtbanespilleren ballen i stolpen.

PSV skapte flere gode muligheter gjennom kampen, men klarte ikke overliste FKH-keeper Helge Sandvik.

Spillet bølget frem og tilbake i sluttminuttene hvor begge lag var nære å sette inn kampens eneste scoring.

Dermed endte det 0–0 i Eindhoven og nederlenderne tar seg videre til den fjerde og siste kvalifiseringsrunden til Europa League. Der er kypriotiske Apollon Limassol motstander etter at de slo ut Austria Wien (5–2 sammenlagt).

Publisert: 15.08.19 kl. 22:22 Oppdatert: 15.08.19 kl. 22:48