Eks-sjefen om Branns nye keeper: – En superstjerne

Vegard Forren (32) fikk det meste av oppmerksomheten og overskriftene da Branns to nye spillere ble presentert onsdag. Men det kan fort bli Ali Ahamada (28) som blir klubbens nye profil.

Hans tidligere sjef i gamlelaget Kongsvinger tror bergenspublikumet får en ny yndling når både dem og resten av Eliteserien skal ta del i «Ahamada-opplevelsene» som OBOS-ligaen fikk i fjor.

– Brann-fansen kommer til å elske ham. Han er en karakter og har en meget særegen stil. Alt han gjør, går jo i et slow motion-tempo, bortsett fra da han skal i aksjon. Absolutt alt. En herlig type, snill og ålreit. Han er en superstjerne, sier daglig leder og sportssjef Espen Nystuen i Kongsvinger.

Landslagskeeperen til Komorene, som også har U21-kamper for Frankrike og 133 Ligue 1-opptredener for Toulouse, kom til norsk fotball og Kongsvinger fra tyrkiske Kayserispor i mars i fjor.

Halvannet år, noen tabber, ekstreme redninger og et par målgivende pasninger senere går han mest sannsynlig rett inn i rollen som Branns førstekeeper. Nystuen er ikke tvil om at hele ligaen vil legge merke til 28-åringen fra øystaten utenfor Afrikas østkyst:

– Det kommer fansen til å se med en gang. Han plukker opp ballen, holder den i en hånd, akkurat som om det er et eple. Han er herlig arrogant, med en vanvittig kapasitet jeg aldri har sett maken til i Norge, sier den tidligere Sandefjord-, Stabæk- og Lillestrøm-spilleren.

– Hva legger du i kapasitet?

– Alt! Voldsom rekkevidde, feltarbeid, utspill, briljant med ball; han har «utespillerteknikk». Det er høy klasse på alt, og det er en grunn at til han er i Norge. Det kommer til å komme noen enorme tabber. På grunn av den offensive stilen hans. Den gjør at han blir straffet, men i sum går det i pluss. Han vinner så mye på å være offensiv, sier Nystuen.

Ble kjøpt

Brann skal ha betalt noen hundre tusener for å kjøpe ham ut av de siste ukene som gjensto i kontrakten med Kongsvinger. Nystuen fikk ham i sin tid lirket ham ut av en fastlåst situasjon i Tyrkia, der han ifølge Kongsvinger-sjefen opplevde trøbbel med lønnsutbetalinger og generelt var «helt utenfor».

Ahamada har dessuten vært her til lands før: Høsten 2012 var han keeperen på det franske U21-landslaget som tapte EM-playoffen mot Norge 3–5 i Drammen. Norge gikk til mesterskapet i Israel og spilte semifinale året etter.

– Vi får aldri en lignende keeper og er stolte av at Ali har vært hos oss. Men jeg ser ikke på det som en prestasjon at vi fikk ham. Det var en langdryg sak, jeg tror mange ble tilbudt ham, men vi tok sjansen og visste om risikoen. Vi mente oppsiden kunne være så stor, vurderer Nystuen.

Han har opplevd «nedsidene» også: Ali er ikke fremmed for å drible som bakerste mann og hadde noen grove bom i feltet under sesongen i OBOS-ligaen. Også i Frankrike-perioden var han en fargeklatt:

– Han er litt som René Higuita, sier Nystuen – og sikter til den colombianske «sweeperkeeperen», som på 90-tallet ble kjent for et klassisk skorpionspark mot England på Wembley og for å ha arbeidsområde langt utenfor 16-meteren.

– Han finner på mye rart. Det kommer til å bli noen sukk og jubel og enorm frustrasjon. Men de kommer til å elske ham, garanterer Nystuen overfor bergenspublikumet.

– André Hansen er mer stabil, Andreas Linde har kjempepotensial etter mitt syn. Men Ali er noe helt annet, sier Nystuen.

– Mener du at han er bedre?

– Det er som er så vanskelig å si. Det kommer an på hvilken keepertype du liker. Men det Ali holder på med når han er «på», det er så enormt, mener Espen Nystuen.

Publisert: 13.06.20 kl. 08:27

