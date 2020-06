Bayern München avgjorde sent og holdt Dortmund på avstand

(Bayern München - Borussia Mönchengladbach 2–1) Dortmund kunne ta inn på Bayern München i tittelkampen, men det tyske storlaget mante fram nok en seier på i sesonginnspurten.

Akkurat da serielederen så ut til å gå på et smertefullt poengtap, dukket midtbanespilleren Leon Goretzka opp alene i feltet. På en presis pasning fra Benjamin Pavard, bredsidet han enkelt inn det som skulle bli seiersmålet for Bayern München.

Dermed svarte de på Erling Braut Haaland og Dortmunds utfordring etter at jærbuen scorte seiersmålet for Borussia Dortmund på slutten av kampen tidligere lørdag:

Avstanden på de to storlagene ble opprettholdt på syv poeng idet tre seriekampen gjenstår i årets sesong. Det betyr at Bayern kun trenger å vinne én av kampene for å bli seriemester.

Bortelaget så ut til å ta ledelsen etter et drøyt kvarter etter at Jonas Hofmann banket ballen i mål bak Neuer. Men etter at videodommerne hadde fått sett på scoringen, ble den annullert for offside.

Dortmunds seier gjorde at Bayern München helst burde vinne mot Borussia Mönchengladbach for å holde avstand i toppen av tabellen.

Bayern var uten sine to beste spisser, Robert Lewandowski og Thomas Müller, som begge stod over grunnet for mange gule kort. Dermed var det opp til uerfarne Joshua Zirkzee (19) å lede angrepet til seierlederen.

Zirkzee fikk en gavepakke fra bortelagets målvakt Yann Sommer, som spilte ballen rett i beina på ungutten for åpent mål. Han gjorde ingen feil og sendte rødtrøyene opp i ledelsen. Ikke lenge etter var det Bayern-back Benjamin Pavard sin tur til å være gjestfri: Han styrte et innlegg inn i eget mål og utlignet.

Heldigvis for franskmannen, gjorde han det godt igjen helt på slutten av kampen.

Det betyr at den vante serievinneren har tre matchballer til å sikre sin åttende Bundesliga-tittel på rad - og deres 30. totalt.

Publisert: 13.06.20 kl. 20:25 Oppdatert: 13.06.20 kl. 20:41

