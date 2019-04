GLADE: Magnus Wolff Eikrem vil skape et fort på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

20 strake kamper med mål: - Gir en trygghet

MOLDE (VG) (Molde-Vålerenga 4–1) Molde står nå med 20 strake kamper uten å gå målløse av banen etter 4–1 seieren over Vålerenga onsdag kveld.

– Det gir en trygghet å vite at vi har folk som kan score mål, og i dag viser vi at alle våre offensive spillere kan score.

Det sier Ohi Omoijuanfo til VG etter kampslutt mot Vålerenga onsdag kveld og viser til at både Magnus Wolff Eikrem, Eirik Ulland Andersen, Martin Ellingsen og han selv tegnet seg på scoringslisten da Molde forlenget rekken til 20 kamper uten å målløse av banen i Eliteserie-sammenheng.

Man må nemlig helt tilbake til 9.juni i fjor sist gang Molde ikke fant veien til nettmaskene. Da vant Kristiansund 1–0 på Kristiansund Stadion i den 13. serierunden og Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre er imponert over den sterke statistikken.

– De har vært inne i en god periode fra siste halvdel av sesongen i fjor og har begynt strålende nå. Når du ser det offensive arsenalet de har med veldig mange poengspillere er det klart det blir mål ut av det, sier Myhre til VG.

– Det er et bevis på at vi spiller sjanseskapende fotball, fortsetter Ohi.

Siden 2013-sesongen har blåtrøyene kun gått målløse av banen elleve ganger.

– Må skape et fort

I fjor var dessuten Molde Eliteseriens beste hjemmelag med sine elleve seire, en uavgjort og tre tap.

– Vi er et godt hjemmelag og det må vi være hvis vi ønsker å vinne noe. Vi må skape et fort her, for det skal ikke være lett å komme hit, sier Magnus Wolff Eikrem til VG.

Etter to hjemmekamper denne sesongen står fjorårets serietoer med full pott og 6–1 i målforskjell etter å ha vunnet 3–0 og 4–1 mot henholdsvis Stabæk og Vålerenga.

– Vi skal gjøre det vanskelig for lag som kommer hit. Vi skal styre kampene, spille vår fotball, underholde og score mange mål, sier Eirik Ulland Andersen og får støtte fra Molde-trener Erling Moe.

– For oss er det utrolig viktig at vi skal være vanskelige å slå på hjemmebane og det føler jeg vi begynner å bli, sier Moe til VG.

– Enda bedre nå

– Hva er det som gjør Molde så gode på hjemmebane, Myhre?

– De er veldig gode offensivt og har bygd videre på det de hadde i fjor og er enda bedre nå. De har veldig mange gode ballspillere som gjør at de kan sette opp kombinasjonsspill mot lag som kanskje ligger lavt, sier Myhre før han legger til:

– Men i kampbildet mot Vålerenga hadde Vålerenga veldig mye ball, spesielt i første omgang. Men de behersker dette også med blant annet Ohi og Erling Knudtzon når han spiller, som kan gå i bakrom slik at de har flere ting å spille på.

Neste mulighet til å forlenge den positive statistikken for Erling Moes menn er førstkommende søndag, da reiser serielederen til Bodø for å befeste tabellposisjonen.

