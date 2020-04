TÅREVÅT: Loris Karius var knust etter at Champions League-drømmen brast. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Liverpool-keeper fikk dødstrusler: – Ondskap

Loris Karius (26) ble grovt hetset etter finaletapet mot Real Madrid i 2018. Nå går han til angrep mot internett-trollene.

Magnus Gamlem

Liverpool har opplevd et voldsomt oppsving under Jürgen Klopps styre. Forrige sesong vant klubben Champions League og i år er de på god vei mot sin første ligatittel på 30 år – sett at Premier League-sesong blir fullført.

Alt har imidlertid ikke vært en eneste lang opptur, og Champions League-tapet mot Real Madrid i 2018 satt lenge hardt i for Liverpool-fansen.

Keeper Loris Karius ble utpekt som den store syndebukken etter finalen, og i et nytt intervju med storavisen Bild åpner han opp om stormen av hat som fulgte ham i tiden etter.

– Rett til å kritisere

Karius gjorde to tabber som førte til baklengsmål da Real Madrid vant 3–1 i finalen, noe han fikk voldsom medfart for i ettertid. Flere ganger skal kritikken ha bikket over i dødstrusler, som regel fra anonyme profiler på internett.

– Jeg tror det er vanlig at spillere får slike tilbakemeldinger på internett, men det gjelder å ignorere dem. Om man leser alt, vil man ligge søvnløs i flere netter. Men det er helt sykt hvordan folk går over grensen når de er anonyme. Jada, supporterne har rett til å kritisere, men når det går over til personlige angrep og rene dødstrusler, er det over grensen, sier Karius til den tyske avisen.

Keeperen fikk en smell i hodet etter et sammenstøt med Sergio Ramos underveis i finalen. Karius har i ettertid sagt at hodeskaden delvis hadde skylden i at han begikk tabbene.

– Ingen forståelse

Tyskeren angrer på at han ikke var tydeligere på hva som forårsaket tabbene.

– Jeg burde vært mer aggressiv i kommunikasjonen utad etterpå og fortalt at det var smellen fra Ramos som gjorde at jeg fikk hjernerystelse under kampen.

– Tester viste at jeg hadde rett i mistanken min, men da jeg fortalte om skaden offentlig ble jeg møtt med ondskap og fornærmelser. Jeg har aldri brukt det som unnskyldning, men jeg har ingen forståelse for at folk gjør narr av noen som har skadet hodet. Reaksjonene gikk over grensen, mener han.

Karius gikk på lån til Besiktas i 2018, og skal etter planen returnere til Liverpool i juni.

– Jeg vil ikke blande meg inn i spekulasjoner, men faktum er at jeg er under kontrakt med Liverpool til 2022, sier han til Bild.

Liverpool røk ut av åttedelsfinalen i årets Champions League etter tap mot Atlético Madrid. Nå er turneringen utsatt som følge av coronaviruset. Ikke alle lagene fikk spilt kamp nummer to i åttedelsfinalene og disse gjenstår:

1) Manchester City – Real Madrid (2–1 etter første kamp)

2) Juventus – Lyon (0–1 e.f.k.)

3) Bayern München – Chelsea (3–0 e.f.k.)

4) Barcelona – Napoli (1–1 e.f.k.)

Publisert: 15.04.20 kl. 22:32 Oppdatert: 15.04.20 kl. 23:02

