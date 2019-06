BERG-FAMILIEN: Store deler av Berg-familien samlet etter mandagens minnekonsert i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik, Bodø Nu

Berg-familien samlet på minnekonsert: – Kjenner på utrolig tristhet

Bare dager etter Arild Bergs bortgang stilte Berg-familien på en rørende minnekonsert for artisten Terje Nilsen i Bodø mandag kveld.

Geir Are Jensen/Bodø NU

Sindre Øgar

Visesangeren Terje Nilsen døde tidligere i år. Han var onkelen til fotballbrødrene Runar, Ørjan og Arild Berg.

– Det var en veldig fin konsert for onkel Terje. Og samtidig veldig, veldig sterkt for oss med tanke på at Arild er borte, sier Ørjan Berg til Bodø Nu.

STERK OPPLEVELSE: Ørjan Berg på minnekonserten for onkel. Foto: Sondre Skjelvik, Bodø Nu

Berg-familien kom i stor og samlet flokk til konserten, bare to dager etter at de mistet Arild Berg, 43 år gammel. På plass var også far Harald «Dutte» Berg og mor Randi Berg. Terje Berg, bror til Runar, Ørjan og Arild, var blant artistene som opptrådte på minnekonserten i Bodø.

– Jeg vet ikke helt hvordan vi klarer å komme oss hit og møte halve byen allerede nå. Men jeg føler det var veldig rett. Å komme seg ut og å sette seg ned her å høre Terje Nilsen-musikk med alle de fantastiske artistene. Det blir helt rett for oss, selv om det er harde dager, beskriver Ørjan Berg.



Runar Berg på minnekonserten i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik, Bodø Nu

På spørsmål fra Bodø Nu om hvordan de siste dagene har vært, svarer han:

– Det er selvfølgelig veldig tøft. Vi kjenner først og fremst på en utrolig tristhet over at Arild er borte. Vi er så ufattelig glad i han. Ingen vonde følelser, bare gode minner og stor sorg. Men vi, som alle andre som opplever noe sånt, må bare innse at livet må gå videre. Kvelden i kveld var en god begynnelse.



Runar Berg beskriver en emosjonell kveld i Bodø.

– Det var veldig fint – og en utrolig flott konsert. Men: Det er selvfølgelig jævlig trist. Slik vil det være en lang stund fremover. Men det å komme hit, til en veldig fin konsert og å kjenne all varmen ... Det hjelper.

BERG-TONER: Terje Berg under minnekonserten i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik, Bodø Nu

Publisert: 25.06.19 kl. 09:17