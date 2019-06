arrow-left









JUBELKVELD: Her jubler de norske kvinnene etter at kvartfinalen er sikret. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Norge til kvartfinale etter straffedrama: – Fy fader så gode vi er

NICE (VG) (Norge-Australia 1–1, 5–2 e. straffespark) Etter et utrolig drama er Norge klar for kvartfinale i VM.

– Fy fader så gode vi er. Vi hentet oss inn igjen etter en dårlig 2. omgang, og i straffekonkurransen viste vi hvor god selvtillit vi har i laget, og hvor fortjent det var at vi vant til slutt, sier Caroline Graham Hansen til NRK etter kampen.

For første gang i et VM måtte Norge ut i straffesparkkonkurranse for å komme seg videre, og de norske kvinnene leverte - med Graham Hansen i spissen.

– Dette betyr alt. Å få spille kvartfinale med den gjengen her, det er bare helt sjukt gøy, sier Graham Hansen i NRK-intervjuet, før hun titter bak seg:

– Se her. Vi gråter, vi er glade. Det er vanskelig å beskrive.

I tillegg til Graham Hansen gjorde Guro Reiten jobben fra straffemerket, mens superstjernen Samantha Kerr skjøt utenfor og keeper Ingrid Hjelmseth reddet straffen til Emily Gielnik.

– Jeg er veldig glad, veldig stolt, og ekstremt sliten, sier Guro Reiten til VG.

Med hele laget i ryggen, og en mentalitet om at «man taper sammen, og vinner sammen» hevder Chelsea-spilleren at hun ikke kjente på presset.

– Jeg var egentlig ikke så nervøs når jeg fikk fram. Jeg tenkte bare på å treffe den ballen der. Vi har trent så mye på det her. Det er ett spark. Så det er bare å gjøre det, sier hun.

Til slutt var det Ingrid Syrstad Engen som kunne sette inn straffen som sendte Norge til Le Havre.

– Det var en veldig åpen kamp med mange sjanser, og det bølget frem og tilbake. Det var tungt å stå på siden i dag, men det var utrolig deilig da vi vant, sa Norges trener Martin Sjögren til NRK etter kampen.

Der venter trolig England i kvartfinale, laget som sendte Norge ut av VM akkurat på denne dagen for fire år siden i Canada.

– Vi ba til Gud

– Det er helt ubeskrivelig, det er en helt fantastisk følelse vi har akkurat nå. Det er utrolig deilig, sier Frida Maanum til VG.

Hun ble byttet inn etter 72 minutter, og måtte se at Norge slapp inn helt mot slutten av den ordinære tiden.

Og selv om Norge tok over kampen i ekstraomgangene, måtte det straffer til for å avgjøre det hele.

– De (straffeskytterne) er kalde altså! Og Hjelmseth som redder den straffen. Det er utrolig digg, rett og slett, sier Maanum.

Vilde Bøe Risa var helt utslitt da hun møtte VG i pressesonen etter kampen.

– Det var mange følelser etter kampen. Det var opp og ned. Jeg følte plutselig vi hadde serien, og så hadde vi den ikke. Først styrte de det, så styrte vi det. I straffene kan det gå begge veier, sier hun, og fortsetter:

– Vi knep fast i draktene til hverandre, og ba til Gud for at vi skulle score, eller at Ingrid (Hjelmseth) skulle redde. Det var bare en stor lettelse da jeg skjønte det ville gå vår vei, sier hun.

REDDET: Ingrid Hjelmseth ble helten for Norge. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Sjansebonanza

Det var en sjansebonanza med to skudd i stolpe og tverrligger fra Caroline Graham Hansen og Vilde Bøe Risa var ikke nok for Norge. Norge fikk spille 11 mot 10 i hele 2. ekstraomgang etter at Alanna Kennedy ble utvist - uten at det hjalp.

I dag blir Isabell Herlovsen 31 år. Gaven fikset hun selv da hun sendte Norge i føringen med sin scoring i 31. minutt.

Veteranen, som er i sitt fjerde verdensmesterskap, gjorde alt riktig da sjansen bød seg etter at halvtimen var passert. Da kontret Norge etter at Maren Mjelde hadde gjort ryddejobben i eget forsvar. Ingrid Syrstad Engen fikk ballen, distribuerte den ut på kant hvor Karina Sævik så at Herlovsen allerede var på vei bak Australias forsvar. Stikkeren var perfekt, og avslutningen var Herlovsen-klasse.

Det var hennes 62. landslagsmål, og det var viktig.

VAR-drama

Noen minutter før pause så det ut til at Australia skulle få hjelp av dommeren til å score. Riem Hussein blåste tvert for det hun tolket som en hands på Maria Thorisdottir. Det ble noen vonde minutter å vente før VAR-bildene hjalp den tyske dommeren til å ombestemme seg.

Men det startet ikke spesielt bra her i Nice. Sam Kerr som går for å være kanskje verdens beste spiss, viste seg frem allerede etter halvminuttet da hun ble spilt fri på løp, spilte tunnel på Maren Mjelde og skjøt tidlig og hardt utenfor stolpen.

Det var et tidlig skremmeskudd. Kerr var også nest sist på ballen da Hayley Raso lurte Kristine Minde og fikk avslutte fra kort hold.

Norge fikk sin første sjanse i 18. minutt, da Caroline Graham Hansen fikk ballen etter rot i det australske forsvaret. «Caro» gikk for skudd fra skrått hold, men det gikk utenfor. Hun testet også skuddfoten fra en bedre posisjon i 25. minutt, men også det gikk utenfor.

I 56. minutt fikk «Caro» sin største sjanse etter å ha blitt spilt fri på kanten av Guro Reiten. «Caro» skar innover og skjøt rett på keeper.

Dramaet fortsatte i andre enden da Australia fikk annullert et mål for offside etter en stygg pasningsfeil av Ingrid Syrstad Engen.

«Caro» var på løp igjen i 64. minutt og kom til avslutning ,men også det gikk rett på keeper. Australia kom til flere sjanser i 2. omgang, men utligningen kom etter dårlig forsvarsspill. Elise Kellond-Knights corner skrudde inn på første stolpe. Det var ikke bra av keeper Hjelmseth, og Syrstad Engen glemte å ta ut sin spiller.

VAR ble også tatt i bruk rett før slutt for å vurdere om det var straffe da Maria Thorisdottir løp inn i en australer. På overtid var «Caro» nær ved å få sitt mål på et skudd som traff på innsiden av stolpen.

PS! Norge har gått videre fra gruppespillet i syv av åtte VM. I 2011 var det nettopp Australia som ødela da de slo Norge.

