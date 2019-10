MØTES IGJEN: Ole Gunnar Solskjær og Frank Lampard, her under serieåpningen på Old Trafford, som Manchester United vant 4–0. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær roser Lampards snuoperasjon: – Veldig spennende

MANCHESTER (VG) Sist de møttes, ble Frank Lampard (41) ydmyket, mens Ole Gunnar Solskjær (46) fikk en drømmestart på sesongen. Siden har det meste blitt snudd på hodet.

Unge, lovende, sultne, offensive.

Ordene som i dag brukes for å beskrive Lampards fremadstormende og forfriskende Chelsea-lag, ble etter seriestarten i august brukt om Solskjærs spillere. Marcus Rashford (21), Daniel James (21) og Anthony Martial (23) var nådeløst effektive i angrep og lagde et mareritt for Chelsea-legenden som ledet sin aller første Premier League-kamp.

José Mourinho kritiserte det han mente var et altfor ungt og urutinert Chelsea-lag for en slik anledning. Blant de som fikk gjennomgå, var Mason Mount (20) og Tammy Abraham (22).

– Sa han det?! Wow, reagerte Lampard med vantro, som om han visste hva som bodde i de ferske Premier League-spillerne sine, og hva fremtiden ville bringe.

For siden ydmykelsen på Old Trafford har det skjedd ting: Mount har scoret fire seriemål, Abraham har banket inn åtte. Fikayo Tomori (21) er urokkelig som midtstopper. Callum Hudson-Odoi (18) har levert tre målgivende pasninger, mens Christian Pulisic (21) scoret et fabelaktig hat trick i helgen.

Chelsea har vunnet syv strake kamper i alle turneringer, de ligger på fjerdeplass med 20 poeng, syv flere enn Manchester United, som har hatt stikk motsatt utvikling siden drømmesøndagen den 11. august. De har bare vunnet to seriekamper siden.

Nå møtes Lampard og Solskjær igjen, denne gangen på Stamford Bridge i ligacupen.

– De har et veldig spennende lag. Det må jeg si. Frank har mange spillere som har vært på lån i Championship i et par sesonger. Det er forskjellen mellom hans og mine unggutter. Mine tar steget rett inn på toppnivå. De høster fruktene av det nå. De er et ungt, men modent lag, sier nordmannen før onsdagens oppgjør.

– Frank har gjort en god jobb, for prestasjonen mot oss var god, selv om resultatet var dårlig. Vi strakk armene i været og innrømte at 4–0 var flatterende. Vi ble presset, men vi scoret det andre og det tredje målet på to minutter, så det avgjorde kampen for oss. Jeg synes ikke vi var 4–0 bedre enn oss. Det blir en interessant kamp. Vi gjør det ikke lett for oss selv med trekningene, sier Solskjær.

Hans egne unggutter har ikke hatt den samme oppblomstringen som Chelsea sine denne høsten, men mange har fått sjansen: Brandon Williams (19), James Garner (18), Angel Gomes (19), Tahith Chong (19) og Mason Greenwood (18) har alle i større eller mindre grad fått tillit som følge av en tynn seniortropp og mange skader.

– Karakterene avsløres i tøffe tider, men jeg synes ungguttene har gjort det strålende. Jeg kan ikke gi dem mer ansvar enn jeg har gjort, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med dem. Vi vet at det har vært tøft, og vi vet at vi har krevd mye av dem fordi Paul Pogba, Luke Shaw, Anthony Martial og flere andre har vært skadet, men ungguttene har stått frem i en vanskelig periode. De kommer til å bli sterkere av det, sier Solskjær, som antyder at både venstrebacken Williams og midtbanespilleren Garner vil være involvert mot Chelsea på onsdag.

