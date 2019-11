FLINT-TRENER: Ifølge Riises manager Erland Bakke skal 39-åringen ta over Flint i 3. divisjon. Foto: Tore Kristiansen

John Arne Riise blir trener i 3. divisjon: – Drømmen er å bli PL-manager

Tidligere fotballspiller John Arne Riise (39) er Flint Tønsbergs nye trener, ifølge manageren Erland Bakke.

Det bekrefter manageren til VG tirsdag ettermiddag.

Riise har de siste årene vært ambassadør i bettingselskapet Betsson. Han slutter nå i den rollen for å starte trenerkarrieren i norsk 3. divisjon.

– Min langsiktige drøm er å trene et lag i Premier League, eller en annen storklubb. For å få til det må jeg jobbe målrette og hardt. Etter flere måneder med å bli kjent med Flint føler jeg at dette er en god match. De har stor fokus på breddefotball og finne nye talenter på en god måte, sier Riise til VG gjennom manageren.

– Gleder meg som en unge

39-åringen, med fotballbakgrunn fra enorme klubber som Monaco, Liverpool og Roma, var sportslig leder for det Malta-baserte laget Birkirkara i en liten periode i vinter.

Nå har han flyttet hjem til Norge, og skal prøve å ta 3. divisjon-laget Flint oppover i ligasystemet. Klubben, som er den største i antall medlemmer i Vestfold, kom på 5. plass i avdeling 3 i år.

– Jeg håper med min erfaring at jeg kan bidra til å løfte klubben til neste nivå. Mange dyktige spillere med rett innstilling og ønske om å bli bedre er en god start. Det har kriblet noen uker nå fordi jeg gleder meg som en unge til å komme i gang, forteller Riise videre.

Liverpool-legenden blir ikke den første store trenerprofilen i Tønsberg. Tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen ble nemlig ansatt som trener for byrivalene Eik-Tønsberg i oktober.

VG har vært i kontakt med Flint, som ikke vil bekrefte ansettelsen. Til Tønsbergs Blad har de derimot bekreftet at Riise er klubbens nye hovedtrener.

Agent, betting, langrenn og fotball

Riise har hatt nok av prosjekter de siste par årene.

Etter at han ga seg som fotballspiller har han som nevnt vært sportslig leder for en klubb på Malta, han har satset på langrenn, blitt fotballagent, og vært bettingambassadør.

Hele tiden har det vært tydelig at han ønsket å starte karrieren som fotballtrener, og nå har ønsket gått i oppfyllelse for mannen med 110 landskamper for Norge.

