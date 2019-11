DEPPET: Robert Lewandowski er i storform, men laget hans sliter voldsomt. Lørdag scoret han igjen, selv om stort sett alt annet gikk galt i Frankfurt. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Bayern München røk på kjempesmell – største tap siden 2009

(Eintracht Frankfurt – Bayern München 5–1) De regjerende mesterne fikk det tøft under press. Nå er manager Niko Kovac er under kjempepress.

Allerede før kampen ble det ryktet at Bayern-manager Niko Kovac kan bli erstattet av Ajax’ suksess-manager Erik ten Hag.

Det brenner nok ikke noe mindre under føttene på kroaten nå. Vi må ti år tilbake for å finne et like stort tap. Da tapte Bayern 1–5 borte mot Wolfsburg.

– Hvis de ikke fremstår bedre mot Dortmund neste helg, så tror jeg det kan være slutt for Kovac, sier Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet til VG.

Filip Kostic sendte vertene i føringen i Frankfurt, etter at Jerome Boateng hadde fått direkte rødt kort etter bare ni minutter.

– Det er krise på så mange måter. De sliter med spillet. Der sitter det ikke, og de var heldige som ikke gikk ut av cupen. Nå er det også stopperkrise, sier Bisgaard Sundet om Bayern, som også sliter med skader.

RÅDVILL: Bayern-manager Niko Kovac slår oppgitt ut med armene etter stortapet i Frankfurt. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Avhengige av Lewandowski

Djibril Sow doblet for hjemmelaget, før toppscorer Robert Lewandowski reduserte med sitt 14. seriemål på ti kamper.

– De er veldig avhengige av Lewandowski. Hvor de hadde vært uten ham er vanskelig å forestille seg, sier Bisgaard Sundet.

Deretter rant det inn. David Abraham, Martin Hinteregger og Goncalo Paciencia scoret målene i 5–1-seieren.

Borussia Mönchengladbach topper tabellen etter 2–1-seier borte mot Bayer Leverkusen, mens tabelltoer Borussia Dortmund slo Wolfsburg 3–0.

RB Leipzig vant svimlende 8–0 hjemme mot Mainz, mens Werder Bremen og Freiburg spilte 2–2.

Lewandowski er ustoppelig:

Barcelona-tap tross Messi-mål

Det var ikke bare Bayern München som gikk på et overraskende tap i Fotball-Europa lørdag.

Lionel Messi sendte Barcelona i føringen borte mot Levante, men vertene snudde kampen til 3–1-seier.

Dermed har Real Madrid en gylden mulighet til å ta over tabellteten, når de tar imot Real Betis lørdag kveld.

I italienske Serie A vant Roma 2–1 hjemme mot Napoli etter scoringer av Nicolo Zaniolo og Jordan Veretout. Arkadiusz Milik reduserte for Napoli.

Publisert: 02.11.19 kl. 18:26







