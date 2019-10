JUBLET: Viking-keeper Iven Austbø under semifinalen mot Ranheim på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Viking til første cupfinale på 18 år etter Ranheim-utklassing

STAVANGER (VG) (Viking-Ranheim 3–0) Viking er klare for klubbens første NM-finale siden 2001 etter å ha vunnet 3–0 over Ranheim på hjemmebane.

Oppdatert nå nettopp







– Det er godt, og det er et rørende øyeblikk. Det er fantastisk det vi har gjort de siste to årene, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til NRK etter kampen.

Over 15.000 forventningsfulle siddiser fylte SR-Bank Arena til Vikings semifinale mot Ranheim, og hjemmelaget innfridde nærmest umiddelbart.

Allerede etter åtte minutter tuppet publikumsyndlingen Kristian Thorstvedt (20) blåtrøyene i ledelsen, før «evighetsmaskinen» Ylldren Ibrahimaj (23) stanget inn 2–0 en halv time senere. Flere siddiser hadde bestilt tur til Oslo før avspark - og i pausen tok trolig enda flere opp mobilene og booket både fly og hotell. Seks minutter etter sidebyttet ble også matchen i praksis avgjort, da Ranheims Torbjørn Heggem (20) headet ballen i eget nett.

«Eg tar flye hjem på søndagskvelden - klokkå halv ni», kunne VGs journalist høre en glisende Viking-supporter fortelle sidemannen tidlig i annen omgang.

Siddisene til hovedstaden

For selv om feiringen vil pågå både på supporterfraksjonenes brune stampub i Stavanger (Beverly) og Oslo (Trafalgar) i natt, er det søndag 8. desember som blir den etterlengtede festens store klimaks. Da tar tidligere NFF-topp Bjarne Berntsen med seg sitt glitrende Viking-mannskap til cupfinale på Ullevaal stadion for første gang på 18 år. Motstander blir vinneren av torsdagens semi mellom Odd og FK Haugesund i Skien.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse å gå til finalen. Men det er viktig å vinne den, det er ingen som husker cupfinale-tapere, sier Kristian Thorstvedt til NRK etter kampen.

Og han har en liten favoritt til finalemotstander.

– Det hadde vært kult med et vestlandsderby, men det har ikke så mye å si for oss. Vi skal gi alt uansett, sier Thorstvedt.

Sist gang siddisene var i hovedstaden i samme ærend, var i forbindelse med 3–0-seieren over Bryne i 2001. Da var Berntsen daglig leder. Under Vikings cuptriumf i 1979, var 62-åringen spiller. Om en drøy måned returnerer Berntsen i form av rollene som både hovedtrener og sportssjef. Med seg har sandnesgauken blant andre Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen, de to assistentene som knapt klarte å sitte rolig før stillingen var 3–0 onsdag kveld.

Det skjer etter to av klubbens mest suksessfulle sesonger de to siste tiårene. Etter nedrykket til Obos-ligaen i 2017 har et Stavanger-publikum tidligere sulteforet på gode opplevelser fått oppleve opprykksfest, medaljekamp i Eliteserien og nå blir det også cupfinale.

FESTAFTEN: Viking feiret sammen med fansen. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Ranheim forbannet

Seieren hjemme på SR-Bank Arena var overlegen – men den var ikke uten kontroversielle situasjoner. I forkant av Thorstvedts 1–0-scoring var eminente Zlatko Tripic (26) i soleklar offside, uten at dommer Trond Ivar Døvle og hans assistenter fanget opp Viking-kapteinens plassering.

I samme situasjon måtte i tillegg Ranheim-keeper Even Barli (28) ut etter å ha fått kneet til lagkamerat Aleksander Foosnæs (25) i hodet. Ikke lenge etter ble også tidligere Ranheim-terrier og nåværende Viking-bauta Kristoffer Løkberg (27) tvunget til å gi seg etter en smell i skallen – før bortelagets Daniel Kvande (25) ble tredje mann til å tusle skadet av kunstgresset før pause.

Men det er det få i Stavanger som tenker på etter kampen. Her handler det nå bare om én ting: Cupfinalen på Ullevaal stadion 8. desember.

Les også: Viking-trenerens utrolige karriere

Publisert: 30.10.19 kl. 21:57 Oppdatert: 30.10.19 kl. 22:17







Mer om