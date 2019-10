Viking-sjefen tok av etter cuptriumfen: - Utrolig stort

STAVANGER (VG) (Viking-Ranheim 3–0) Viking er klare for klubbens første NM-finale siden 2001 etter å ha vunnet 3–0 over Ranheim på hjemmebane. Det fikk trener Bjarne Berntsen til å vise sterke følelser.

– Jeg er utrolig stolt av at vi klarer å levere da det er press på oss og vi er favoritter på forhånd, sier Berntsen til VG.

62-åringen beskrives gjerne som en rolig person av de som kjenner ham, men etter matchen mot Ranheim slapp han følelsene løs og feiret sammen med Stavanger-publikumet - noe du kan se i videoen øverst i saken.

– Det betyr utrolig mye. Jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle bli trener igjen i den alderen jeg var, men Viking klarte å spille på hjertet mitt. Det er utrolig stort å være med på denne oppturen, sier Berntsen.

– Hvor stor blir matchen i Oslo 8. desember?

– Den blir selvfølgelig utrolig stor. Når du er kommet til en finale, vil jo alle vinne. Uansett om det blir mot Odd eller Haugesund, tror jeg det blir en fantastisk finale i desember.

Festkveld

Over 15.000 forventningsfulle siddiser fylte SR-Bank Arena til Vikings semifinale mot Ranheim, og hjemmelaget innfridde nærmest umiddelbart.

Allerede etter åtte minutter tuppet publikumsyndlingen Kristian Thorstvedt (20) blåtrøyene i ledelsen, før «evighetsmaskinen» Ylldren Ibrahimaj (23) stanget inn 2–0 en halv time senere. Flere siddiser hadde bestilt tur til Oslo før avspark - og i pausen tok trolig enda flere opp mobilene og booket både fly og hotell. Seks minutter etter sidebyttet ble også matchen i praksis avgjort, da Ranheims Torbjørn Heggem (20) headet ballen i eget nett.

«Eg tar flye hjem på søndagskvelden - klokkå halv ni», kunne VGs journalist høre en glisende Viking-supporter fortelle sidemannen tidlig i annen omgang.

Siddisene til hovedstaden

For selv om feiringen vil pågå både på supporterfraksjonenes brune stampub i Stavanger (Beverly) og Oslo (Trafalgar) i natt, er det søndag 8. desember som blir den etterlengtede festens store klimaks. Da tar tidligere NFF-topp Bjarne Berntsen med seg sitt glitrende Viking-mannskap til cupfinale på Ullevaal stadion for første gang på 18 år. Motstander blir vinneren av torsdagens semi mellom Odd og FK Haugesund i Skien.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Å komme til en cupfinale med Viking, er utrolig stort. Målet er å vinne. Vi har én kamp igjen, sier målscorer Thorstvedt til VG.

JUBLET: Viking-keeper Iven Austbø under semifinalen mot Ranheim på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Sist gang siddisene var i hovedstaden i samme ærend, var i forbindelse med 3–0-seieren over Bryne i 2001. Da var Berntsen daglig leder. Under Vikings cuptriumf i 1979, var 62-åringen spiller. Om en drøy måned returnerer Berntsen i form av rollene som både hovedtrener og sportssjef. Med seg har sandnesgauken blant andre Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen, de to assistentene som knapt klarte å sitte rolig før stillingen var 3–0 onsdag kveld.

Det skjer etter to av klubbens mest suksessfulle sesonger de to siste tiårene. Etter nedrykket til Obos-ligaen i 2017 har et Stavanger-publikum tidligere sulteforet på gode opplevelser fått oppleve opprykksfest, medaljekamp i Eliteserien og nå blir det også cupfinale.

– Det er en helt fantastisk følelse å være utpå der, og til slutt vinne og være klar for en cupfinale. Det er helt sinnssykt, sier Ibrahimaj til VG i dette intervjuet:

I et meget sterkt Viking-lag, var han blant de beste sammen med kaptein Zlatko Tripic.

– Jeg skjelver nesten. Det er masse følelser. Jeg er veldig rørt og stolt over denne gjengen her. Vi spiller nok en gang god fotball på hjemmebane. Vi leverer under et stort press, sier Tripic til VG.

– Hva er det som kjennetegner denne gjengen her?

– At vi heter Viking Fotballklubb. Du ser hvor mange som kommer og støtter oss i dag. Det er ikke mange som har 15.000–16.000 på en semifinale. Vi har Norges beste supportere, og vi har lyst til å fylle halve Ullevaal med mørkeblå fans. Jeg gleder meg, sier Viking-kapteinen, som var med på cupfinale med Molde i 2012 uten å spille.

Se intervju med Tripic her:

Ranheim forbannet

Seieren hjemme på SR-Bank Arena var overlegen – men den var ikke uten kontroversielle situasjoner. I forkant av Thorstvedts 1–0-scoring var eminente Zlatko Tripic (26) i soleklar offside, uten at dommer Trond Ivar Døvle og hans assistenter fanget opp Viking-kapteinens plassering.

I samme situasjon måtte i tillegg Ranheim-keeper Even Barli (28) ut etter å ha fått kneet til lagkamerat Aleksander Foosnæs (25) i hodet. Ikke lenge etter ble også tidligere Ranheim-terrier og nåværende Viking-bauta Kristoffer Løkberg (27) tvunget til å gi seg etter en smell i skallen – før bortelagets Daniel Kvande (25) ble tredje mann til å tusle skadet av kunstgresset før pause.

– Vi kan ikke bruke noe energi på det nå. Viking vinner helt fortjent. Dette var en traumatisk opplevelse. Vi fikk skikkelig juling, både spillemessig og på resultattavlen, sier Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

Les også: Viking-trenerens utrolige karriere

