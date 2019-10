FAR OG SØNN: Hans Erik og Martin Ødegaard bodde begge i Madrid tidlig i fotballspillerens karriere. Her er far på tribunen under en privatlandskamp mot Estland i 2014, Bildet av Martin Ødegaard kommer fra en privatkamp mot VIF året etter. Foto: Scanpix

Interne e-poster: Slik fikk pappa Ødegaard avtalen til 30 mill.

Real Madrid tilbød Hans Erik Ødegaard (45) en jobb som fotballspeider i forhandlingene om Martin Ødegaard (20). Fotballspillerens far ville heller være hjelpetrener for barn og unge – og fikk en kontrakt verdt 30 millioner kroner med på kjøpet.

Historien om hvordan det hele foregikk kommer frem i en rekke interne e-poster fra Real Madrid, som VG har innsyn i.

Det har snart gått to måneder siden VG avslørte hvordan Hans Erik Ødegaard ble mangemillionær da sønnen signerte sin første kontrakt med Real Madrid 22. januar 2015.

For Martin Ødegaards far signerte samme dag en avtale verdt 30 millioner kroner. Motytelse: Å være hjelpetrener for et lag bestående av 11-åringer. Lønnen var så skyhøy sammenlignet med de andre trenerne, at utgiftene til Ødegaard senior måtte flyttes på, slik at ikke regnskapet skulle vekke oppsikt.

«En vanvittig sum og helt åpenbart en skjult sak i overgangen til Martin Ødegaard» lød dommen fra tidligere fotballagent Per A. Flod.

I dag kan VG fortelle nye detaljer fra hva som skjedde høsten for fem år siden.

Real Madrid hadde jaktet på Ødegaards signatur i flere måneder da kommunikasjonen mellom partene økte i omfang i november 2014.

9. november, klokken 04.17, satt Real Madrid-direktør José Angel Sanchez seg ned foran PC-en. Det var kveld, han hadde nettopp kommet hjem fra USA og det spanske hovedstadslaget hadde nettopp slått byrival Rayo Valecano 5–1.

Han virket å være i godt humør idet han sendte av sted en e-post til Hans-Erik Ødegaard i Norge.

Fortsatt gjensto det to måneder til Ødegaards signatur var i boks.

«Stillingen som speider i skandinaviske land er ledig og vi er henrykt over å tilby deg jobben. Du kan være stasjonert i enten Madrid eller Oslo. Det er ikke noe problem, siden du kan komme til å reise ofte mellom de to landene uansett» het det i e-posten.

Hans Erik Ødegaard svarte to dager senere, 11. november. Han åpnet med å rose Real Madrid, før han kom inn på seg selv:

«Utfordringen er firmaet mitt. Vi må løse det. Vi har, i all hemmelighet, startet prosessen. Men dette kan ta litt tid, siden det er mange uløste spørsmål som må løses. Det kan være mulig å finne mellomløsninger. Jeg setter pris på at du også finner en løsning for meg. Det vil naturligvis gjøre det lettere å flytte» skrev Martin Ødegaards far.

VG har vært i kontakt med 45-åringen, men han ønsker ikke å bidra til denne saken.

REAL MADRID-DIREKTØR: Jose Angel Sanchez, her under et foredrag på en Microsoft-konferanse i USA våren 2015, har vært et kontaktpunkt i Real Madrid for Hans Erik Ødegaard. Foto: JIM YOUNG / X90065

Det er 80 år siden bestefaren til Hans Erik Ødegaard startet klesbutikk i Drammen. Deretter tok faren over stafettpinnen, før Hans Erik satt seg ned i sjefsstolen.

Da Drammens Tidende skrev om den tradisjonsrike familiebedriften i 2014, hadde selskapet 14 kvinne- og 6 herrebutikker på Østlandet.

Vi hopper et par uker frem i tid. Kalenderen viser 26. november 2014. Den norske fotballagenten Tore Pedersen har i lang tid vært involvert i den mulige overgangen.

Pedersen snakker med begge parter, og har bodd på hotell med familien Ødegaard når de har vært i Madrid.

«Tore fortalte meg at du er mer komfortabel i en trenerrolle, som hjelpetrener for et av lagene våre. Det høres bra ut. Hvorfor ikke? Han sa også at du er en veldig god trener og at du liker fotball veldig mye. Vi kan lett diskutere detaljene med deg når som helst» skrev Real Madrid-direktør Juan Angel Sanchez.

To dager senere, 28. november klokken 19, svarte Ødegaard:

«Det er riktig at jeg sa til Tore at engasjementet mitt handler om trenergjerningen. Jeg forstår at det ikke er lett for deg, siden du ikke kjenner meg, men jeg er ganske sikker på at jeg kan gjøre en god jobb. Jeg forstår selvsagt at jeg må lære språket før dette er et alternativ, men jeg er veldig fornøyd med at du tror det kan la seg gjennomføre».

Opplysningene VG bringer i dag, stammer fra Football Leaks. Det er en informasjonslekkasje som består av 70 millioner dokumenter som ble overlevert Der Spiegel, og deretter videre til medienettverket European Investigative Collaborations (EIC) – der VG er medlem.

I Madrid jobbet man knallhardt for å sikre seg underskriften til Martin Ødegaard høsten 2014. Storklubber over hele Europa siklet på underskriften til den da 16 år gamle nordmannen.

Én uke før julaften i 2014 sendte José Angel Sanchez en ny e-post til Hans Erik Ødegaard. Den var merket «privat og konfidensiell».

Real Madrid-toppen åpnet med å skrive at de gjerne ansetter den norske 45-åringen som hjelpetrener i klubben. Det hele kan skje gradvis inntil drammenseren har lært seg spansk, står det i e-posten, som fortsetter med:

«Stol på meg når jeg sier at vi mer enn gjerne ordner alt dette for deg, siden det vil gjøre Martins liv mye enklere, samtidig som det gir oss en mulighet til å dra nytte av din erfaring fra norsk fotball. Jeg er sikker på at det også vil øke din kunnskap. Hvem vet! Kanskje du ender opp med å trene Martin en dag!»

Etter flere julehilsninger og e-poster mellom partene, fortsetter dialogen ut i januar 2015. Det gjenstår bare noen dager før partene ble enige om en kontrakt.

11. januar 2015 skrev Hans Erik Ødegaard en ny e-post til Real Madrid. Denne gangen var mottageren Jose Antonio Calafat de Souza.

«Jeg glemte å nevne noe i den forrige e-posten. Det gjaldt min jobb. Jeg forstår at dere ikke kjenner meg og at det kan være litt vanskelig. Men det er veldig viktig at jeg har noe å gjøre. Jeg kan ikke sitte på sofaen» innledet pappa Ødegaard.

Han fortsatte med at Martin Ødegaard én dag ville vokse opp og bli en uavhengig gutt. Familien Ødegaard antok den gangen at det ville ta to til fem år.

«Det er åpenbart at jeg må ha noe å gjøre. Det er et stort steg å forlate firmaet mitt. Min lidenskap er fotball. Jeg elsker å utvikle og påvirke spillere. Martin er min beste elev» fortsatte Hans Erik Ødegaard.

Bare to dager senere kom svaret fra Real Madrid og José Angel Sanchez. Klokken var 20.54 på kvelden, 13. januar 2015. Emnefeltet i e-posten lød «Martin/strengt konfidensielt».

«Kjære Hans. Hvordan går det?» innledet Sanchez før han viste til et vedlegg. Det var et nytt tilbud til Martin Ødegaard.

Deretter fortsatte Real Madrid-toppen:

«Når det gjelder deg selv, så har jeg gode nyheter å dele med deg. Men det er bedre om vi tar den biten kjapt på telefon».

Bare ni dager senere satt Martin Ødegaard bak et podie i Madrid. Han hadde signert en kontrakt som gjorde at han har tjent over 100 millioner kroner i en alder av 20 år.

På første rad i salen satt Hans Erik Ødegaard. Han smilte stolt til sønnen. Fremtiden var sikret for dem begge. Pappa Ødegaard var sikret 3,1 millioner kroner for å trene barn i Madrid i 3,5 år. I tillegg kom en bonus på 26,9 millioner kroner idet han signerte avtalen.

Totalt 30 millioner kroner.

Etter at sønnen Martin ble leid ut til nederlandsk fotball, forsvant også Hans Erik Ødegaard fra Real Madrid.

I dag er han spillerutvikler for Strømsgodsets G16-lag, samt både daglig leder og storaksjonær i den tradisjonsrike familiebedriften i Drammen.

Publisert: 30.10.19 kl. 09:00







