Ødegaard tilbake i full trening - kjemper for å rekke Real Madrid-kampen

Martin Ødegaard kjemper en intens kamp for å bli klar til lørdagens oppgjør mot Real Madrid, klubben han er utleid fra. Onsdag gjennomførte han en full treningsøkt med Real Sociedad.

Oppdatert nå nettopp

Nordmannen måtte stå over trening med laget både mandag og tirsdag denne uken etter skaden han pådro seg mot Celta Vigo for tre uker siden.

Taklingen han ble utsatt for gjorde at han måtte melde forfall til landskampene mot Færøyene og Malta, som Norge vant henholdsvis 4–0 og 2–1.

Onsdag gjennomførte han sin første fulle treningsøkt på to uker. Det opplyser Real Sociedad i en SMS til VG. Samtidig forteller San Sebastián-klubben at det fremdeles er muligheter for at playmakeren blir klar til oppgjøret mot Real Madrid.

Selv om han ikke trente med lagkameratene tirsdag, skal det allerede da ha vært fremgang å spore.

Den spanske sportsavisen AS meldte at han hadde en «høyintensiv økt på egen hånd».

20-åringen har gjentatte ganger blitt utsatt for tøffe taklinger denne sesongen. Øverst i saken kan du se taklingen som satte ham ut av spill, og i videoen under kan du se taklingsforsøket fra Real Betis-spiller Javi Garcia som fikk Thomas Myhre til å reagere:

Real Sociedad er på 5. plass i La Liga med 23 poeng, og vil med seier mot «Los Blancos» gå forbi dem på tabellen. Real Madrid ligger på 2. plass i den spanske toppdivisjonen, bak erkerivalen Barcelona med dårligere målforskjell.

20-åringen har vært en viktig brikke offensivt for Real Madrid denne sesongen, og står med fem målpoeng - fordelt på to mål og tre målgivende pasninger - på elleve kamper.

Blant høydepunktene har det vært lekre målgivende pasninger som denne:

Real Sociedad er på 5. plass i La Liga med 23 poeng, og vil med seier mot «Los Blancos» gå forbi dem på tabellen. Real Madrid ligger på 2. plass i den spanske toppdivisjonen, bak erkerivalen Barcelona med dårligere målforskjell.

Ødegaard, som er utleid fra Real Madrid til Real Sociedad, er garantert sulten på å vise seg frem mot den spanske storklubben. Kampen spilles på Santiago Bernabeu, Real Madrids hjemmebane, hvor Ødegaard fikk sin A-lagsdebut for den spanske hovedstadsklubben, da han erstattet Cristiano Ronaldo mot Getafe. som 16-åring.

Siden har han vært på utlån i både Heerenveen og Vitesse, og han har også vært med Real Madrid på flere sommerturneer og hatt en treningshverdag sammen med spillere som Sergio Ramos, Luka Modric og Karim Benzema.

Nå skal han møte alle disse, som ledes av Zinedine Zidane. Den franske legenden var Ødegaards trener da han spilte for Real Madrid Castilla, reservelaget til Real Madrid.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 20.11.19 kl. 12:59 Oppdatert: 20.11.19 kl. 13:13

Mer om