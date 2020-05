DANSK SJEF: Åge Hareide gliser her i samtale med pressen under en samling med det danske landslaget i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide fikk tilbakemelding om Haaland: – Eksepsjonell i alt

Lørdag er Åge Hareide (66) TV-ekspert når Erling Braut Haaland (19) gjør Bundesliga-comeback med Borussia Dortmund. Trenerlegenden er spent på forfatningen til spillerne etter to corona-pregede måneder.

– Det blir som å slippe kalver ut på beite. Det er flott for det vil vise entusiasmen og lysten som ligger i det å spille fotball igjen, lysten disse guttene har til å få bruke talentet sitt, sier Hareide til VG og gliser.

Deretter blir den tidligere landslagssjefen for Norge og Danmark mer alvorlig. For etter at tyske myndigheter ga klarsignal for Bundesliga-oppstart 6. mai, har lagene bare hatt rundt en uke med kontakttrening. Og på lørdag smeller det for fullt igjen når Dortmund møter Schalke.

– Det som bekymrer meg litt, er at de går rett fra en annen type trening og inn i kamp. Det aller viktigste i fotballens verden, er dette med «kampkondisjon», timing i dueller og alt det som du bare får gjennom kontaktsport. Hvis du ligger brakk en stund, kan det føre til overbelastning og skader. Jeg er spent på hvordan de vil håndtere det, forteller Hareide.

Det er til å forstå. Allerede før kampstart er det nemlig klart at Dortmund-stjernene Emre Can (26) og Axel Witsel (31) begge mister helgens oppgjør på grunn av muskelskader som de nylig pådro seg på trening etter oppstarten.

Fikk god tilbakemelding

Etter glitrende resultater med Danmark skulle Hareide i sommer ha ledet de danske drengene under det nå utsatte EM-sluttspillet.

I forberedelsene var 66-åringen i tett dialog med spillerne sine. Blant dem var Thomas Delaney. Den løpssterke 28-åringen fra Frederiksberg tar trolig plass sentralt på Dortmunds midtbane i lørdagens lokaloppgjør mot Schalke 04, og han har fortalt Hareide om sitt inntrykk av klubbens vinterkjøp fra Jæren.

– Jeg hadde stor interesse av Dortmund i og med at Thomas Delaney er der. Jeg hadde gledet meg til å komme dit og kikke nærmere på dem. Nå ble det ikke sånn – men det Haaland har gjort er vanvittig. De sier Haaland er eksepsjonell i alt. Det aller beste jeg hører, er at han er en «fullprofesjonell» spiller som har glidd godt inn i Dortmund. Haaland er ansett som en kjekk gutt som trener hardt og som er seriøs på alle måter. Når du hører det, vet du at han vil kunne gjøre det veldig bra, forteller Hareide.

LAGKAMERATER: Braut Haaland ble tidlig tatt vare på av danske Delaney. Her er duoen på Marbella i januar, bare noen dager etter at nordmannen hadde kommet til klubben. Foto: Getty Images

Ny opplevelse for Haaland

Haaland har scoret ni ganger på de åtte første ligakampene etter overgangen fra Red Bull Salzburg. Hareide svarer slik da han blir spurt hva som har imponert ham mest med Haaland så langt:

– Alt. Man ser alltid alt i forhold til alderen. Han tar steget fra Molde til Salzburg. Det er ikke et så stort steg, egentlig. Men nivåforskjellen er stor når du kommer til Bundesliga, og så spiller han så bra som han gjør der. Det blir veldig spennende å følge Haaland videre, sier Hareide.

Han er på plass i Viasats studio på lørdag og gleder seg til jobben. Samtidig ser en 19-åring fra Jæren frem til å komme i gang med matcher igjen.

– Jeg startet uten tvil bra her i Dortmund. Jeg ser at hvis jeg fokuserer på detaljer, så lærer jeg mer hele tiden. Jeg forsøker å holde meg i så god form som mulig. Jeg klarer nesten ikke vente på mitt første Ruhr-derby. Jeg har spilt andre derbyer tidligere, men aldri noe som dette, sier Haaland til den tyske rettighetshaveren Sky Sports.

PS: Kampen begynner 15.30 på Viasport 1.

PÅ TRENING: Haaland i aksjon på Dortmunds treningsfelt denne uken. Foto: EPA

