BETENKT: Åge Hareide på sidelinjen under møtet med Kosovo torsdag. Foto: VALDRIN XHEMAJ / EPA

Hareide og Danmark totalslaktes etter 2–2 mot Kosovo

Etter skuffende 2–2 i privatkampen borte mot Kosovo, ble landslagssjef Åge Hareide og hans danske lag knallhardt kritisert i Ekstra Bladet.

Oppdatert nå nettopp







«Historisk vil det bli husket som den dårligste landskampen under Åge Hareide», skriver den danske storavisen. Det hjelper ikke at det var kamp nummer 25 på rad uten tap (i ordinær tid). Den danske avisen var nådeløs.

les også Hareide fra utskjelt til historisk: – Vanskelig å overbevise danskene om at nordmenn kan noe som helst

«Otte rammer bunden: Historisk ringe!», innleder avisen sin vurdering av spillere og trenere. Oversatt: «Åtte mann tett på bunnkarakter: Historisk dårlig!»

En av de åtte, er sjefen selv. Åge Hareide får en 1-er på skalaen som går fra 0 til 6.

«Det så ut som en fullstendig håpløs feilvurdering å sette Eriksen, Kjær og Schöne på benken. Det danske spillet hang i lange perioder ikke sammen», står det i omtalen av landslagssjefen.

2–1: Bersant Celina Foto: Visar Kryeziu / TT NYHETSBYRÅN

Kosovo er på 130. plass på FIFA-rankingen, Danmark er nummer 10. Men den ferske FIFA-nasjonen er i fremgang, og Kosovo vant sin gruppe i Nations League i fjor høst.

Amir Rrahman ga hjemmelaget ledelsen rett før pause. Vålerengas Herolind Shala var uheldig og skled og ga Danmark straffe en snau halvtime før slutt. Tottenhams Christian Eriksen, akkurat byttet inn, utlignet.

Like etter lurte Swanseas Bersant Celina, fra Drammen, keeper Kasper Schmeichel med et skudd i korthjørnet. Kosovo gikk mot en ny seier, men Pierre-Emile Højbjerg reddet Hareides ubeseirede rekke i siste minutt.

les også Hareide vurderte å trekke seg som Danmark-sjef

For det fikk Højbjerg «3» på børsen, men han reddet ikke det danske laget fra Ekstra Bladet-slakt.

Henrik Dalsgaard, Andreas Christensen, Peter Ankersen, Thomas Delaney, Nicolai Jørgensen, Kasper Dolberg, Lukas Lerager er spillerne som fikk dårligste karakter. Christian Gytkjær, eks-Haugesund og -Rosenborg, står med den svakeste karakteren, «0», men VG får opplyst at det er en teknisk feil, siden han bare spilte et kvarter.

Åge Hareide ville ikke kritisere spillerne direkte på pressekonferansen.

– Dette var et «wake-up call» for oss. Hvis vi skal vinne, må vi gi 100 prosent. Det var godt dette skjedde i Kosovo og ikke mot Sveits. Dette er ikke måten vi normalt spiller på. Det mest positive er at vi scoret to mål og ikke tapte, oppsummerte Hareide, som forsvarte beslutningen om å spare sentrale brikker:

– De hadde spilt mange kamper i det siste, og vi ville ikke risikere skader.

PS! Det danske laget har forflyttet seg til Sveits. De to best rankede nasjonene i gruppe D i EM-kvaliken møtes i Basel på tirsdag. De øvrige er Irland, Georgia og Gibraltar. De to beste går til EM. Kosovo møter Bulgaria hjemme på mandag.

22.03.19 14:59 Oppdatert: 22.03.19 15:30