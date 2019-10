HAR FÅTT BEKLAGELSE: Lars Lagerbäck er bekymret for rasisme i Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

NFF-Graff: UEFA-unnskyldning til Norge etter rasismebråk

BUCURESTI (VG) Det norske landslaget frykter at spillere kan bli utsatt for rasisme i forbindelse med kampen mot Romania. Nå har Det europeiske fotballforbundet (UEFA) beklaget overfor Norge, opplyser NFF.

Det skyldes UEFAs håndtering av sanksjonene mot Romania. Sist måned ble rumenerne dømt til å spille med tomme tribuner i kveldens kamp mot Norge på grunn av rasisme fra supportere i tidligere kamper.

Lørdag fikk de norske spillerne plutselig beskjed om at UEFA likevel hadde gitt tillatelse til å slippe inn 30.000 barn opp til 14 år i følge med voksne personer. Det overrasket blant andre landslagssjef Lars Lagerbäck.

Nå får VG opplyst av kommunikasjonssjef Svein Graff at det norske laget har hatt et møte om hva de vil gjøre hvis noen av spillerne blir utsatt for rasisme i forbindelse med kampen her i Bucuresti. Norges Fotballforbund har også rettet en formell henvendelse til UEFA og stilt flere spørsmål ved sanksjonsreglementet deres.

– Har beklaget

I retur har Norge fått en unnskyldning av UEFA for deres håndtering av saken.

– Vi har drøftet rasismeutfordringene med spillerne, og rettet en formell henvendelse til UEFA og stilt spørsmål ved dagens sanksjonsregler, sier Graff til VG på kampdag her i Romania.

Han forteller at Norge har rettet flere spørsmål til UEFA. Dette er to av dem:

1. Hvorfor er det i praksis mulighet for fulle tribuner og ikke en begrensing i antall, mens Norge kun får ha et fåtalls tilskuere på kampen?

2. Hvorfor ble ikke Norge informert av UEFA om at de hadde endret på den opprinnelige sanksjonen og likevel hadde gitt Romania muligheten til å ha tilskuere til stede på kampen?

– Dette har de beklaget muntlig og skriftlig overfor oss, forteller Graff, før han fortsetter:

– Det gjelder også hvordan de vil løse innslipp av 30.000 barn med øvre aldersgrense og voksne ledsagere - og hvordan vil arrangøren håndtere eventuelle nye rasismeepisoder?

Den rumenske reporteren Nicu Badescu har sagt til VG at han ikke kan utelukke at det vil oppstå problemer her i Bucuresti i kveld, selv om majoriteten av tilskuerne vil være barn og ungdom.

– Man vet aldri. Dette er Romania. Jeg kan ikke utelukke det. Folk her tar ikke rasisme så seriøst. De er ikke opplyste. I nordiske land vet jeg at man jobber aktivt mot rasisme. Det er det ingen som gjør i Romania, sa Badescu mandag ettermiddag.

I BUCURESTI: Norge møter Romania på Arena National tirsdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– En skam

Mandag møtte Lagerbäck og lagkaptein Stefan Johansen til pressekonferanse i Romania. Da fordømte begge rasisme og mente at det burde straffes hardt. Lagerbäck opplyste samtidig at han er beredt til å ta laget av banen hvis noen av spillerne blir utsatt for rasisme i forbindelse med kampen.

Graff forteller at Norge selvsagt håper at det ikke oppstår noen problemer, men at de ikke vil la dem passere i stillhet hvis det skjer noe.

– Oppstår det episoder vil vi varsle dommeren umiddelbart, og ta de grep vi mener er nødvendig der og da, forteller Graff.

Den norske leiren har fått med seg hendelsene under kampen mellom Bulgaria og England i Sofia mandag kveld. Da ble flere av de engelske spillerne utsatt for åpenbar rasisme fra tribunene, hvor man kunne se tilskuere blant annet gjøre nazihilsener og lage apelyder.

– Episodene i Bulgaria i går er en skam for fotballen og bryter med alle verdier vi jobber etter. Det er grunn til å stille spørsmål om dagens praksis fungerer når det jevnlig forekommer rasisme på tribunen. Det er tragisk at et fåtall rasister ødelegger, sier Graff.

PS: Avspark mellom Romania og Norge er klokken 20.45 norsk tid.

