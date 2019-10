Derfor blir ikke La Ligas toppscorer tatt ut på landslaget

Real Madrids Karim Benzema (31) ligger i delt tet på La Ligas toppscorerliste. Men han blir ikke tatt ut i Frankrikes landslagstropp.

Oppdatert nå nettopp







Her er våre oddstips!

Nå forklarer landslagstrener Didier Deschamps (50) i et intervju hvorfor den kontroversielle angriperen fortsatt ikke er aktuell for «Les Bleus».

I et intervju vist på den store TV-kanalen TF1 sier Deschamps:

– Benzema? Det er en sportslig beslutning. For å si det enkelt, jeg tror ikke det ville vært bra for landslaget. Jeg baserer alle mine beslutninger på hva jeg tror vil være i Frankrikes interesse - og hva det vil si å representere landet vårt.

Forholdet mellom Benzena og Deschamps (som har vært i jobben siden sommeren 2012) har vært dårlig siden det mye omtalte sextape-skandalen.

Benzema ble i november 2015 pågrepet og avhørt om mulig medvirkning til utpressing av Mathieu Valbuena, i forbindelse med en sextape Valbuena hadde spilt inn med sin kone.

Sommeren 2017 vant Benzemas advokater frem i en rettssak som betydde at saken trolig blir henlagt.

Men sportslig er saken ikke slutt for Benzema. Han ble kastet ut av landslaget den gang og har fortsatt ikke fått sjansen igjen - til tross for at han spiller godt for Real Madrid.

Onsdag er det Vikinglotto: 43 millioner!

Han har ikke spilt landskamp siden 8. oktober 2015 mot Armenia.

I mai 2017 ba Benzema, i et intervju med L'Équipe, om å få svar på hvorfor han er vraket fra landslaget. Om det er sportslige grunner - eller ikke.

Nå har han fått klar beskjed fra Deschamps, som også avviser kategorisk at vrakingen av Benzema har rasistiske undertoner. Real Madrid-spilleren er selv født i Frankrike, men foreldrene har røtter fra Algerie.

– Det er bare én sannhet i livet, sier Didier Deschamps.

Karim Benzema er én av tre mann med seks mål til nå i La Liga. De to andre er Gerard Moreno og Loren Morón.

les også Lionel Messi: – Det er løgn at jeg ikke ville ha Griezmann hit

Mandag er det en veldig viktig EM-kamp mot Tyrkia, som fått mye omtale etter at spillerne deres holdt hånden til pannen som en militær hilsen mot Kosovo fredag:

UEFA (det europeiske fotballforbundet) har sagt at de skal granske episoden etter Everton-spiller Cenk Tosuns vinnermål for Tyrkia i Istanbul.

Nå skal Tyrkia spille i Frankrike, der president Emmanuel Macron har uttalt seg meget kritisk til Tyrkias militære invasjon i Syria.

– Personlig har jeg ikke sett denne hilsenen, som må anses som en provokasjon, sa UEFAs pressesjef Philip Townsend til det italienske nyhetsbyrået ANSA, gjengitt av AFP.

– Forbyr reglene referanser til politikk og religion? Ja, og jeg kan garantere at vi kommer til å se nærmere på denne situasjonen.

Etter kampen ble det postet et bilde på det tyrkiske landslagets offisielle Twitterprofil. Der ble spillerne sett med militærhilsen, og det ble indikert at spillerne hadde «dedikert sin seier til våre modige soldater og martyrer».

Det er vanlig i Tyrkia at celebriteter, også fotballspillere, viser sin støtte til de militære etter angrep eller når det militære operasjoner.

VGs tips: Hjemmeseier

Toppmøte i gruppe H med to lag som har 18 poeng - hvilket er seks poeng foran Island. Sistnevnte har så mye svakere målforskjell at både Frankrike og Tyrkia i realiteten er klare for avansement. Dette oppgjøret handler mest om hvilket lag som skal havne øverst på tabellen.

For skaderammede Frankrike dreier det seg også litt om å revansjere 0–2-tapet i Konya i juni, selv om landslagssjef Didier Deschamps toner ned akkurat den biten i fransk media.

Hjemmelaget har scoret minst to mål i syv av åtte siste matcher på fransk jord. Totalt 20 mål på syv EM-kamper er solid. Det unge tyrkiske laget har på sin side imponert med å stenge buret i seks av syv EM-kvalkamper.

Slik mener vi Frankrike-odds til 1,33 er litt lavt. Men det er utgangspunktet vårt her. Et alternativ er at begge lag scorer til 1,82 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og TV2 Sumo sender matchen.

Publisert: 14.10.19 kl. 13:52 Oppdatert: 14.10.19 kl. 14:14

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om