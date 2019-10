NFF-sjefen om tribunekaoset på Åråsen: – Trist kapittel i norsk fotball

LILLESTRØM/OSLO (VG) Derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga kommer til å bli husket for tribune- og blussdramaet, som ikke stoppet selv om kampen var over. NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt kaller hendelsene for uakseptable.

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable. I løpet av helgen og frem til første arbeidsdag i neste uke må vi skaffe oss mest mulig oversikt over det som er et trist kapittel i norsk fotball.

Det skriver generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) i en SMS til VG.

Han refererer til scenene som utspant seg før, under og etter kampslutt på Åråsen lørdag. I en sjansefattig kamp som endte 0–0, var det supporterne som skapte de største overskriftene.

Først ble derbyet utsatt noen minutter som følge av bluss kastet inn på banen fra VIF-fansens seksjon. Det gjentok seg under kamp, noe som førte til at dommer Tommy Skjerven valgte å stoppe kampen to ganger. Også etter kampslutt fortsatte blussdramaet. Da ble det blant annet kastet bluss og andre gjenstander opp mot en leilighet bak der VIF-fansen hadde stått under kamp.

Det var også noen som hadde fått med seg fyrverkeri inn på stadion:

Til NFF-toppens kraftsalve sier arrangementssjef Truls Olsen til VG:

– Det får han stå for. Dette er ikke noe hyggelig kapittel. Det vi er opptatt av, er at ingen blir skadet, og det er ingen personskader som jeg har fått høre om. Hensynene som er viktigst for oss, er å sikre folkene i nærheten, som spillere og publikum, sier Olsen.

– Gikk arrangementet ut av kontroll?

– Nei. Det vil jeg ikke si. Å kaste bluss kan vi ikke ha kontroll over. Det er en uting, men blussene er av en størrelse og form er at hvis du ønsker å bruke det, så får du det til. Selv om vi foretar grundige visitasjoner med profesjonelle folk, klarer ikke sikkerhetsvakter og politi å avdekke det. Det er for enkelt å få det med inn, innrømmer Olsen.

– Gjorde dere nok for å forhindre antallet bluss/signallys? Det var mange av dem på begge supportertribuner?

– Ja, vi gjør nok. Vi foretar visitasjoner, og de blir godkjent av delegatene som er til stede. Når flere tusen skal inn, du skal visitere flere tusen, blir det omfattende visitering, og det er ikke vanskelig hvis du absolutt vil ha inn noen, mener Lillestrøms arrangementssjef.

– Må dere gjøre noe med rutinene?

– Vi går gjennom rutinene alle hendelser og ser om vi må justere noe. Det gjør vi denne gangen også. I dag kunne vi ikke gjort så mye annerledes, svarer Truls Olsen.

Ting hadde ikke roet seg selv en halvtime etter kampslutt.

– Vi var der med mange politifolk og det var nødvendig. Det var mye bluss og uromomenter underveis, men kampen ble gjennomført. Nå er det utslipp, men det er mye bråk. Det er observert folk med jernstenger og andre som har dekket til ansiktet, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Karianne Knudsen, til VG klokken 18.39.

Hun opplyser at tre personer ble bortvist før kampstart, og at politiet vil følge opp angående de som maskerte seg og kastet bluss.

Kampen ble spilt i Lillestrøm, men også i Oslo skjedde det uønskede hendelser i forbindelse med derbyet. Oslo-politiet la ut denne Twitter-meldingen klokken 19.26:

Publisert: 26.10.19 kl. 19:57 Oppdatert: 26.10.19 kl. 20:11







