SCORET: Birger Meling kontrollerer ballen i forkant av sin 2–0-scoring mot Brest i Ligue 1-debuten for Nîmes. Foto: SYLVAIN THOMAS / AFP

Birger Meling herjet i fransk drømmedebut

(Nîmes – Brest 4–0) Lenge fryktet Nîmes og Birger Meling (25) at serieåpningen måtte utsettes på grunn av et coronautbrudd. Isteden fikk rogalendingen en start han neppe hadde våget å drømme om.

Oppdatert nå nettopp

Han leverte én målgivende pasning og ingen mål på 28 kamper i Eliteserien forrige sesong. I debuten i franske Ligue 1 brukte Meling bare en halvtime på å levere både en målgivende pasning og en scoring fra sin svært offensive venstreback-posisjon.

– Vanskelig å finne på noe fornuftig å si, utover at jeg er utrolig stolt og glad på hans vegne, sier pappa Bjarne Jåtten Meling til VG.

– Det lukter virkelig røverkjøp av Meling, melder den franske radio- og TV-profilen Florian Gazan på Twitter.

– En spiller med utsøkt teknikk og veldig skarp i angrep. En mann å følge i Ligue 1 denne sesongen, roser Andrés Onrubia Ramos, som skriver om fransk fotball for den spanske avisen As.

Melings målgivende pasning kom etter et av hans mange offensive løp langs venstrebacken. Han mottok ballen med venstrefoten og slo umiddelbart inn til Kevin Denkey som sendte Nîmes i ledelsen.

Etter en halvtime gjorde den tidligere Stabæk- og Rosenborg-spilleren det meste selv: Han fosset oppover venstresiden med ballen, spilte den til Romain Philippoteaux og satte fart i bakrom, der han mottok ballen, vendte opp og banket den opp i nærmeste hjørne før han ble lagt i bakken av ekstatiske lagkamerater.

Det er ingen tvil om at Meling har rukket å gjøre inntrykk siden overgangen fra Trondheim i juli. Han ser også ut til å ha funnet seg godt til rette i spillergruppen, der han har fått kallenavnet «Biggy» og imponerte med denne innvielsessangen tidligere i sommer:

Det har den siste uken vært knyttet stor spenning til om åpningskampen mellom Nîmes og Brest kunne spilles som planlagt. Det skyldtes et coronautbrudd i Nîmes-troppen.

Fredag hadde to spillere fra før testet positivt for viruset, mens to nye tilfeller ble bekreftet. Alle disse ble satt i isolasjon. Ved ett ytterligere tilfelle ville kampen blitt utsatt, men ingen flere spillere testet positivt lørdag, og dermed kunne oppgjøret finne sted.

Meling ble byttet ut ti minutter før slutt. Da hadde Romain Philippoteaux sørget for en komfortabel 3–0-ledelse for «krokodillene» fra Sør-Frankrike. Like før slutt la Moussa Koné på til 4–0.

Saken oppdateres!

Publisert: 23.08.20 kl. 16:41 Oppdatert: 23.08.20 kl. 16:55

Fra andre aviser