Lagerbäck imponert over Bodø/Glimt: – Fantastisk bra

Mandag skal Lars Lagerbäck ta ut troppen til Nations League-kampene mot Østerrike og Nord-Irland. Det spekuleres i om noen nordnorske herrer skal få sjansen i troppen.

Og Lars Lagerbäck utelukker ikke at man får se noen nye fjes i den kommende landslagstroppen.

– Jeg vil ikke gå inn på det før vi tar ut troppen. Vi har noen spillere i bruttotroppen som er i den norske ligaen.

Historiske Bodø/Glimt har imponert de fleste stort denne sesongen med glitrende angrepsspill og flotte kombinasjoner i sin 4–3–3-formasjon. Lørdag knuste de Start 6–0. Laget har scoret 53 mål på 15 kamper og leder Eliteserien syv poeng foran Molde med én kamp mindre spilt.

– Jeg tror jeg har sett alle deres kamper. De har gjort det fantastisk bra. Det er morsomt å se den tydelige spillestilen. De imponerer veldig, og har veldig god samhandling, sier Lagerbäck om nordlendingenes sesong.

Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen har tidligere sagt at hans kaptein Patrick Berg er moden for landslaget.

Men det er tøff kamp om plassene på den norske midtbanen.

Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Ole Selnæs, Mathias Normann og Fredrik Midtsjø er bare noen av profilene som kjemper om plassene sentralt på midtbanen.

Så spørs det om flere av de nevnte kan miste de kommende landskampene på grunn av karantenebestemmelser.

Mens spillere som til daglig spiller i Schengen/EU/EØS-land kan få karanteneunntak for å gjennomføre jobben sin gjelder ikke dette land utenfor Schengen/EU/EØS. Både Selnæs (Kina) og Normann (Russland) spiller klubbfotball utenfor området, og kan foreløpig ikke få karanteneunntak.

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden er ikke like sikker som Glimts trener på om Glimt-spillerne passer inn i laget til Lagerbäck.

– Lagerbäck spiller en type fotball som krever en del type spillere. Det kan godt hende at han ikke tar med Berg eller Saltnes fordi de er en del av et kollektiv i Glimt, og at de ikke nødvendigvis passer i stilen, sier Svegaarden som tidligere har skrevet om hvorfor Magnus Wolff Eikrem ikke har fått plass i troppen.

Han legger til at Berg, Saltnes og Jens Petter Hauge er gode spillere, men at det er mer komplisert enn at du er en god spiller.

– Det kan være vanskelig å sette 4–3–3-spillere inn i et 4–2–2-system. Det kan godt være at de er best i bestemte roller som de har på klubblaget, mens de på landslaget får andre roller. Så spørs det om de takler det, sier VGs landslagskommentator.

På spørsmål om hvem i Bodø/Glimt som har imponert mest trekker Lagerbäck frem Berg, som også tidligere har fått skryt av landslagsassistent Per Joar «Perry» Hansen.

– Det er de som det skrives om naturligvis. Patrick Berg blant annet. Det er flere spillere offensivt som har fungert veldig bra, sier Lagerbäck og legger til at den danske duoen Kasper Junker og Philip Zinckernagel har imponert.

– Men de kan jeg dessverre ikke ta med i troppen, fleiper Lagerbäck.

