Få flere ned på kne!

Av Leif Welhaven

Dette bildet av Liverpool-spillernes markering går verden rundt. Foto: Andrew Powell / Liverpool FC

I beste fall er støttemarkeringene for George Floyd med på å sette i gang noe større. Tenk så fint om også flere norske utøvere viste et ekte engasjement utenfor boblen.

Det er og blir verdens største bløff at idrett og politikk ikke skal ha noe med hverandre å gjøre. I virkeligheten ser vi hvordan politiske faktorer gir seg utslag på det ene planet etter det andre. Internasjonal idrett er et utstillingsvindu, geopolitisk relevant og en faktor i maktkamper av ymse art.

Men ned på individnivå forsøkes det å legge begrensninger på ytringsfriheten til dem som ønsker å uttrykke seg om noe annet enn hvor herlig det var med tre poeng og at alle sto sammen på banen.

Mens Den internasjonale olympiske komité (IOC) selv prøver å score politiske poenger rått når det passer dem, er det regler som forbyr politiske, personlige eller religiøse symbolmarkeringer. Et av de mest absurde utslagene så vi under sørgebåndsaken i Sotsji, mens det også finnes flere eksempler på utøvere som har fått vanskeligheter fordi de aktivt har valgt å uttrykke seg om noe politisk brennbart.

I USA ble det ekstremt betent i 2016, da Colin Kaepernick gikk ned på kne under nasjonalsangen, flere fulgte etter og president Donald Trump fyrte seg opp så det sang.

Den gang som nå var temaet relatert til rasisme og politibrutalitet. Nå sprer markeringene seg blant stjernene etter tragedien i Minneapolis, der George Floyd etter at politiets brutale behandling av ham var blitt filmet. Borussia Dortmunds Jadon Sancho hyllet Floyd gjennom en hilsen på en trøye, trolig vel vitende om at det ville koste ham et kort å ta den av seg. Marcus Thuram fra Borussia Mönchengladbach valgte å gå ned på kne, og som klubben selv uttrykte det på Twitter: «No explanation needed».

Ytterligere forsterkes det politiske budskapet av det ikoniske bildet av Liverpool-spillere rundt midtstreken, alle stående på ett kne. Er det fortsatt noen som mener at idretten lever i sin lille boble, uten å skulle ha politisk brodd eller kunne ha meninger om noe annet en det sportslige?

Det interessante er jo hvor veien tar oss videre herfra. Det skal være aktuelt med straff i Tyskland, noe som i tilfelle vil være direkte umusikalsk. FIFA har snakket om å vise fleksibilitet og fornuft, men hvor langt kommer man med pragmatisme om noe prinsipielt?

Er det på tide å hylle i stedet for å forby at man aktivt bryr seg?

Akkurat like viktig som «black lives matter», burde det for eksempel være med livene til dem som omkommer under anleggsutbygging for idrettsarrangementer som er ervervet på ulikt vis. Vil vi plutselig få en oppvåkning også på slike områder fremover, og få slutt på at aktive utøvere bare skal spille og godta avgjørelser som blir tatt, uansett?

Hva så norske stjerner, som ikke akkurat er kjent for å snakke i store ord utenfor idrettsboblen? Kan det som nå er i gang få ringvirkninger også hit?

Inntil videre er det for tidlig å si, for vi har jo ikke arenaene ennå. Men det er ikke lenge til det sparkes i gang også her.

Og la oss da virkelig håpe at det er noen som tør å stå opp for noe som betyr noe.

Det er lett å være med på regisserte kampanjer i offisiell regi. Men selvstendig, og når det virkelig trengs å vise en med mening, det ser vi altfor lite av i idretten.

Hvis det er lov til å være litt naivistisk et øyeblikk, er det lov til å håpe om at en forandring her kan være noe så sjeldent som noe positivt i helvetesåret 2020...

Publisert: 03.06.20 kl. 05:30

