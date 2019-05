Slik har hun hjulpet U20-gutta

LUBLIN (VG) 28 år gamle Elise Richardsen er mental trener for Norges U20-landslag. Hun varsler at de norske spillerne har for vane å slå tilbake og at de kan gjøre det igjen i VM.

– Det er et ekstremt sterkt samhold, god selvtillit og en råskap i denne gjengen. Disse gutta har slått tilbake veldig mange ganger før. Det er det fortsatt muligheter for å gjøre her også. Vi har troen, og det er noe som kjennetegner denne gjengen, forteller Richardsen til VG før den siste gruppespillskampen mot Honduras.

Richardsen er ansatt som landslagssjef for J15–17. Siden 2017 har hun også jobbet som mental trener for gutta som nå utgjør U20-landslaget for herrer. Etter to tap på de første kampene i Polen, har hun arbeidet med å få dem til å prestere maksimalt torsdag kveld. Det er ingen enkel oppgave å løse.

– Det er veldig individuelt. De har som regel prestert bra tidligere. Da handler det om å hente frem noen gode opplevelser som kan bringe frem følelsene de assosierer med det. Det kan være en måte å gjøre det på, sier Richardsen.

Samtidig varsler landslagssjef Pål Arne Johansen at det er 50 prosent sjanse for å gå videre til 8-delsfinale med tremålsseier mot Honduras:

Fornøyd Østigård

Leo Skiri Østigård spiller til vanlig for Premier League-klubben Brighton. Landslagsskapteinen roser Richardsen for jobben hun gjør. Han mener Richardsen har vært til stor hjelp gjennom flere kvaliker og under fjorårets EM.

– Det er noe du trenger i et mesterskap. Det er følelser som vil svinge, opp- og nedturer. Da er det viktig å ha en dame som henne som du kan prate med. Hun gir deg litt mer trygghet i et mesterskap. Det har vært veldig positivt for oss. Det er noe som garantert har hjulpet oss med å komme hit til VM, sier Østigård til VG.

Richardsen informerer samtidig om at hun kanskje gjorde sin viktigste jobb før mesterskapet. Da var hun i dialog med spillerne for å forsøke å bidra til at de optimaliserte hverdagene sine og hadde det bra i sine respektive klubber.

Mye står på spill

Mot Honduras må Norge vinne, og helst med flere mål, for å gå videre fra gruppen. Laget har bare denne ene sjansen igjen for å ikke måtte reise hjem fra mesterskapet før sluttspillet har begynt.

Det er ingen helt ny situasjon. Richardsen forteller at et av U20-guttas kjennetegn er å slå tilbake når ting ser vanskelig ut. Deres personlige egenskaper bidrar også til å gjøre arbeidet hennes lettere, mener hun.

– De er ekstremt flinke til å ta tak i ting og hjelpe hverandre. Det er et samhold som er veldig bra. Så har du et trenerteam som er ekstremt dyktige. Så lenge det er håp, er det lettere å håndtere. Så blir det noen samtaler for å få folk på riktig kjøl for at vi skal være best mulig forberedt til kampen, sier Richardsen.

Avspark her i Lublin er klokken 18.00. Oppgjøret vises på NRK.

Publisert: 30.05.19 kl. 15:31