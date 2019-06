GODE BUSSER: Andy Robertson og Jürgen Klopp etter seier mot Manchester United i desember 2018. Foto: CARL RECINE / X03807

Robertson om Barca-triumfen: Dette sa Klopp i garderoben

Andy Robertson (25) har forklart hvordan Jürgen Klopp klarte å snu nedturen i Barcelona til uvirkelig fest på Anfield.

Det er på theplayerstribune.com at Liverpool-backen har beskrevet med egne ord det som skjedde i garderoben etter 3–0-tapet på Camp Nou – og veien videre til 4–0-seier og avansement hjemme.

Robertson beskriver hvordan de var langt nede etter Lionel Messis magi på Camp Nou – og at Champions League-finalen i Madrid lørdag føltes langt unna:

– Selv om vi var i Barcelona, ​​kunne ikke Madrid ha føltes lenger unna. Så kom sjefen inn i garderoben, spratt rundt med sitt varemerke av et smil.

– «Gutter, gutter, gutter!», sier han. «Vi er ikke det beste laget i verden. Nå vet dere det. Kanskje de er! Hvem bryr seg? Hvem bryr seg! Vi kan fortsatt slå det beste laget i verden. Kom igjen.

Andy Robertson beskriver hvordan dette øyeblikket «forandret alt for oss». Det var sjefen, Jürgen Klopp, som startet alt.

– Det kan ha tatt meg et sekund, eller kanskje hele flyet tilbake til Liverpool for å tro på ham, men i ettertid var det øyeblikket som forandret alt for oss. I fotball snakker alle alltid om tro. Hvert lag sier at de hadde det etter et comeback. Men det er ikke tilfelle på hver klubb. Det er bare ikke. Lederen, han starter alt.

Divock Origi sendte Liverpool i ledelsen allerede etter syv minutter på Anfield.

– Supporterne ble vanvittige. Jeg kunne ikke høre noe. Jeg husker bare at jeg så på Hendo, Milly og Virgil – de smilte knapt. De vinket bare mot publikum, som om de ville si «det kommer mer».

Skotten minnes den lange veien fra oppveksten i Glasgow til Champions League-finalen.

– Jeg antar at denne kvelden vil gå inn i historien. Enhver som elsker denne klubben vil husker hvor de var, og hvem de så kampen sammen med. For meg personlig, det som gjorde det enda mer spesielt, var hvor jeg kom fra for å komme hit. Jeg visste hvor hardt det hadde vært, og jeg vet at hvis jeg hadde hørt på alle andre, så ville jeg ikke vært i nærheten av Anfield denne kveld – utenom kanskje som supporter.

Lørdag kommer Robertson etter alt å dømme til å spille når Tottenham er Liverpools motstander i Champions League-finalen i Madrid.

Publisert: 01.06.19 kl. 16:17

