Bendtner vraket til RBK-troppen mot Lillestrøm

Ny nedtur for Nicklas Bendtner (31). Lørdag formiddag fikk han beskjed om at han ikke er med i Rosenborg-troppen til kampen mot Lillestrøm i kveld.

Rosenborg bekrefter selv på sin hjemmeside at Bendtner ikke er med.

Etter søndagens kamp på Lerkendal mot Sarpsborg (1–0) – årets første ligaseier for RBK – kom Bendtner med kritikk av trener Eirik Horneland. Han etterlyste en begrunnelse for hvorfor han var blitt vraket til startoppstillingen. Og han savnet en forklaring på situasjonen som han omtaler som «uholdbar».

Men i dag gikk det fra vondt til verre for spissen. Etter frokost på Brakka og påfølgende offentliggjøring av troppen til bortekampen mot Lillestrøm på Åråsen i kveld (kampstart 18.00) fikk dansken beskjed om at han ikke er med på flyet sørover.

VG har vært i kontakt med Horneland for en kommentar. Han svarer i en SMS at han ber om respekt for at han vil ta det etter kampen. Og at det gjelder for alle.

– En markering

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener Horneland nå statuerer et eksempel overfor Bendtner og at danskens tid i Rosenborg nærmer seg slutten.

– Dette er selvsagt en markering fra Horneland på han vil kvitte seg med Bendtner allerede i sommer, sier Jonsson til VG.

Eksperten er ikke overrasket over beslutningen.

– Det ikke noen dristig avgjørelse. Klubben og supporterne har sett seg lei på holdningene og prestasjonene hans. Dette er heller en avgjørelse som gjør at Horneland får med seg de andre spillerne på laget. Du kan nesten kalle den populistisk, hevder Jonsson.

Mads Glenn Wehlast i danske Ekstrabladet kjenner karrieren til Bendtner meget godt. Han tror tiden på Lerkendal er over i sommer når overgangsvinduet åpner.

– Nicklas Bendtner har ingen fremtiden i Rosenborg nå. Han har avtjent verneplikten i klubben. Han forsvinner til sommeren. Og jeg tror han kan havne i USA (MLS-ligaen). Kina eller Russland tror jeg er mindre aktuelt, sier Wehlast.

Har vært svak

Bendtner har i likhet med Rosenborg hatt en meget svak start på årets sesong i Eliteserien. Han står uten scoringer. Heller ingen målgivende. Faktisk har RBK-spissen bare startet i to kamper. Tre ganger er han byttet inn. En gang er han byttet ut.

Dansken kom til RBK foran 2017-sesongen, og ble en umiddelbar suksess. Han ble ligaens toppscorer med 19 mål på 29 kamper. Trønderne vant seriegull. Alt var bare fryd og gammen.

I fjor gikk det betydelig dårligere. Både på og utenfor banen. Riktignok vant RBK «The Double», men Bendtner scoret bare fem mål på 23 ligamatcher.

Den danske profilen måtte sone med fotlenke i Danmark i 50 dager etter sesongslutt. Han ble dømt til 50 dager ubetinget fengsel. Årsaken til dommen var vold mot en taxisjåfør på vei hjem fra byen i København 9. september.

Bendtner ble også vraket fra RBK-troppen til en treningskamp (Norrköping) en uke før seriestart fordi han hadde for «tynt grunnlag» ifølge Horneland. Men likevel startet dansken i serieåpningen. Det karakteriserte Adressa-kommentator Birger Løfaldli som at RBK hadde et Bendtner-dilemma.

Troppen mot Lillestrøm:

1. André Hansen

2. Vegar Eggen Hedenstad

3. Birger Meling

4. Tore Reginiussen

5. Djordje Denic

7. Mike Jensen

10. Pål-André Helland

11. Yann-Erik de Lanlay

14. Alexander Søderlund

16. Even Hovland

19. Gustav Valsvik

24. Arild Østbø

25. Marius Lundemo

28. Samuel Adegbenro

34. Erik Botheim

35. Emil Konradsen Ceide

36. Sondre Skogen

37. Mikael Tørset Johnsen

