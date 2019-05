I SARPSBORG: I fjor spilte Harmeet Singh for Sarpsborg. Nå er han i finske Helsinki. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Harmeet Singh hevder hudfarge påvirket uttak i Norge

Fotballprofilen Harmeet Singh mener han ikke alltid har blitt rettferdig behandlet i fotballen på grunn av bakgrunnen hans.

Mindre enn 10 minutter siden







Harmeet Singh Klubb: HJK Helsinki Tidligere klubber: Vålerenga, Feyenoord, Molde, Midtjylland, Wisla Plock, Kalmar, Sarpsborg Landslag: 7 A-kamper og 37 U-kamper. Alder: 28 Fra: Oslo, indisk bakgrunn Vis mer vg-expand-down

28-åringen, med syv landskamper, snakket med CNN i et større intervju om oppveksten og karrieren.

– Det var trolig mye vanskeligere for meg å slå meg inn på Norges A-landslag enn for noen andre, hvite spillere, er Singh sitert på i intervjuet.

Den indiskættede midtbanespilleren – som har syv A-landskamper for Norge – hevder dette sitatet ikke kom helt riktig ut.

– Jeg gjorde det intervjuet for en eller to måneder siden. Jeg tror jeg ble feilsitert der. Det kan ha vært litt språkforvirringer. Det er ikke alltid like lett å uttrykke seg på engelsk, sier Singh.

VG har forsøkt å komme i kontakt med CNN angående sitatet – uten hell.

Slik gikk sist kamp:

– Enkelttilfeller

Singh mener det handler om en større sammenheng, ikke A-landslaget.

– Fra jeg gikk gradene i Vålerenga til jeg spilte på aldersbestemte landslag og kom på A-laget til Vålerenga. På veien der er det enkelttilfeller hvor det har vært lettere for noen hvite, fordi faren var trener eller kjente treneren. De kunne snakke inn spillere på diverse tiltak. Det hendte jeg følte at jeg måtte gjøre det veldig bra for å få muligheten, mens det var litt lettere for en hvit gutt, forteller Singh til VG.

Han vil ikke konkretisere hvilke personer eller hendelser han sikter til.

les også Mener Ohi fortjener sjansen for Norge igjen

28-åringen slo gjennom som tenåring i Vålerenga, før karrieren har fortsatt i Feyenoord, Molde, Midtjylland, Wisla Plock, Kalmar og Sarpsborg. Nå er Singh i finske HJK Helsinki.

– Det er ikke snakk om landslaget. Ser du på A-landslaget er det mange med ulik bakgrunn der. De beste blir tatt ut, men den gangen så du kanskje på aldersbestemte landslag at det ikke var så mange med utenlandsk bakgrunn. Da vi gikk gradene i Vålerenga, var det enkeltindivider som mente at vi med annen bakgrunn hadde dårlige holdninger. De var redde for å ta opp for mange av oss fordi «vi kunne lage dårlig stemning og grupperinger i gruppen», sier Singh og fortsetter:

– Men det handler ikke om klubben. Vålerenga er den beste klubben på dette. Det var enkeltindivider. Dette gjelder også i samfunnet. Er det et problem, så er det på grunn av utenlandsk bakgrunn. Har Nico & Vinz en stor hit, er det «norske Nico & Vinz».

les også «Tokki» kan velge Kenya over Norge

Avviser forskjellsbehandling

Per Joar Hansen, assistent på det norske A-landslaget og tidligere U21-landslagstrener, avviser at hudfarge spiller noen rolle når laguttak i NFF gjøres.

– Jeg tror ikke det finnes noen norske landslagstrenere som ser på etnisitet, religion eller hudfarge når de tar ut lag, sier Hansen og legger til:

les også Graham Hansen om Barcelona-lønnen: – Jeg er mye bedre stilt

– Jeg kjente ikke faren til noen av spillerne jeg hadde på U21-landslaget.

Der hadde Hansen med Singh på laget for noen år siden.

– Vi hadde spillere med veldig ulik bakgrunn og mange forskjellige religioner, sier Hansen.

Mohamed Elyounoussi, norsk landslagsspiller med marokkansk bakgrunn, sa i fjor til VG at han ikke hadde opplevd problemer grunnet bakgrunnen hans.

– Nei, jeg har vel ikke det. Jeg har aldri følt at jeg må jobbe hardere enn andre.

Publisert: 22.05.19 kl. 05:00