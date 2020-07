TØFFE TIDER: David Beckham. Foto: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Historisk dårlig start for Beckhams lag – ber om tålmodighet fra fansen

(Inter Miami FC – New York City FC 0–1) David Beckhams Inter Miami FC har ikke fått den starten han så for seg. De har blitt historiske, men med negativt fortegn.

For mindre enn 10 minutter siden

Med tapet for New York City FC mandag er Inter Miami allerede ute av «MLS is Back Tournament», en turnering som har erstattet den ordinære sesongen i USA på grunn av coronaviruset.

Alle spillerne oppholder seg i Orlando, og det har på ingen måte gått veien for David Beckhams ferske klubb.

De har tre av tre i sin gruppe, gruppe A, og før fotballen ble satt på vent og startet opp igjen i Florida, tapte de sine to første kamper i den ordinære sesongen.

les også Deila rakk akkurat å hente familien til New York

Det gjør dem til tidenes svakeste «expansion team». Aldri før har en MLS-debutant tapt sine fem første kamper.

Beckhams melding til fansen

Den svake starten har ført til at klubbeier, David Beckham, kom med en melding til Inter Miami-fansen på sin offisielle Instagram-konto.

– Av og til er veien lang og du trenger en pust i bakken. Manchester United, Real Madrid, La Liga og Premier League, disse tingene ble ikke bygget på en dag. Lag, spillere og klubber trenger tid for å blomstre, men når de først gjør det, vil alle de tøffe tidene bli glemt. Det er viktig å reflektere over alt vi har oppnådd hittil.

– Jeg er stolt av laget, klubben og våre fantastiske supportere. Tålmodighet er en dyd, skriver Beckham, som ofte omtales som «han som satte MLS på kartet» etter sin tid som LA Galaxy-spiller:

Trøsten for Beckham & co. er at alle nederlagene har vært ettmålstap, noe også Matt Doyle, som analyserer MLS-kamper for MLS Soccer, påpeker.

– Jeg skal innrømme at jeg trodde Inter ville være like bak Atlanta og LAFC med tanke på å ha suksess som nykommer. De har på mange måter laget for det, og de har også folkene man vil ha på både sidelinjen og bakrommet om du vil bygge et nytt lag. Det har bare ikke funket enda.

– Dette er en nyttig påminnelse om at det å være et «expansion team» ofte er vanskelig.

De har i løpet av sine fem første kamper bare scoret tre mål, og har faktisk notert seg for like mange røde kort som nettkjenninger.

les også USA er inne i sin verste coronaperiode – men nå starter idretten igjen

– Skal få inn toppspillere

Kalenderen viste 29. januar 2018 da Beckham stolt presenterte hans nye Miami-baserte klubb. Prosjektet han har jobbet med siden 2014 hadde på det tidspunktet ikke fått et navn, men fikk – etter en del frem og tilbake med rettighetsproblemer og lisenser – godkjent navnet Inter Miami FC.

– Toppspillere har ringt meg og sagt «jeg er med». Vi skal bygge et lag, starte et akademi. Vi skal få inn toppspillere fra Europa, men vi er aller mest interessert i å få opp egne talenter, sa Beckham på pressekonferansen.

De store, europeiske navnene har latt vente på seg, men de fikk på plass en rutinert og merittert trener i Diego Alonso, og forsterket troppen med spillere som Rodolfo Pizarro, Román Torres, Leandro González Pírez, Lee Nguyen, Brek Shea og Luis Robles, spillere som har en stor stjerne i Mexico og USA.

I 2020 inntok de Major League Soccer. De sesongdebuterte mot Bob Bradleys Los Angeles FC 1. mars og tapte 1–0, før det deretter ble tap for D.C. United, Orlando City, Philadelphia Union og nå, NYCFC.

Så spørs det om Beckham & co. snart ser til Europa for å forsterke laget.

Publisert: 21.07.20 kl. 07:49

Mer om MLS David Beckham

Fra andre aviser