HÅPER Å KOMME I GANG IGJEN: Landslagstrenerne Per Joar Hansen (t.v.) og Lars Lagerbäck fotografert i forbindelse med en EM-kvalik borte mot Romania i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum

Landslaget måtte droppe kartlegging: – Et etisk og moralsk dilemma

Norges Fotballforbund tok ikke sjansen på å sende noen «scoutere» ut av Norge for å kartlegge høstens motstandere til Lars Lagerbäck og landslaget. Selv turer til «grønne» fotballnasjoner ble droppet.

Dermed har ikke herrelandslaget i fotball fått gjort noen grundig kartlegging av nasjonene Norge møter i nasjonsligaen hvor Østerrike er første motstander allerede 4. september.

– Vi har vært føre var og i forkant av beslutningene til norske myndigheter. Vår vurdering var at vi ikke ønsket å sende «scoutere» ut til land hvor smitterisikoen er høy. Våre folk kunne blitt smittet selv og bringe smitten med seg hjem. Det ville vi ikke risikere, sier landslagsassistent Per Joar Hansen.

Selv turer til det som lenge var «grønne» corona-land ble droppet.

– Dere vurderte ikke kartleggingen som «nødvendig reise»?

– Det har vært et dilemma, etisk og moralsk. Hvor viktig er en fotballkamp? Vi tok et valg ved å bli hjemme. Vi vil være med på den dugnaden som alle må stille opp på nå. Vi får bare leve med at vi ikke får sett motstanderne «live», sier Hansen.

Helt blank er verken «Perry», Lagerbäck eller analyseteamet. På en pressekonferanse i dag fortalte landslagssjefen at han aldri hadde sett så mye fotball som under corona-pandemien fra sitt «eksil» på foreldrenes gård. Her har Lagerbäck tilbrakt det meste av sin tid under corona-krisen.

– Jeg har aldri sett så mye fotball. Jeg har til og med sett en del kamper fra OBOS-ligaen, sier Lagerbäck og innrømmer at «det er mange rundt meg som lurer på hva som skjer».

Landslagstreneren håper å kunne ta seg inn til Norge 20. august. Da samles trenergruppen og gjør de siste forberedelsene før møtet mot Serbia 8. oktober der Norge skal ut i omspill om en EM-billett. 24. august skal landslagstroppen presenteres.

Vil endre karanteneregler

– Vi håper jo å kunne velge fritt fra de 35 aktuelle spillerne, men det vet vi ikke. Det kan være en del restriksjoner som gjør det problematisk, sier Lagerbäck og tenker på karantenereglene.

NFF er i dialog med norske myndigheter for å få definert spillernes reiser som jobbreiser. Da kan man erstatte 10 dagers karantene med utvidet testing slik UEFA har lagt opp til.

Lykkes man ikke kan kampene neppe gjennomføres her til lands. I tillegg kan det fort hende at enkelte klubber vil nekte å frigi spillere til landskamper.

Om det blir EM-omspillkamp mot Serbia 8. oktober, så vet spillerne det meste om hva som venter. Her rakk landslaget å gjøre en grundig kartlegging før corona-pandemien rammet.

En 45 minutter lang video med Serbias spill - styrker og svakheter - ble sendt til spillerne. Deretter reiste Per Joar Hansen Europa rundt mellom 25. januar til 9. mars for å gå gjennom videoen med 20 landslagsspillerne.

– Serbia har vi scoutet bra. Vi tror ikke at de spiller så mye annerledes nå i oktober enn i mars. De har beholdt trenerne, så kan det være en del spillere inn og ut som vi må oppdatere oss på, sier Per Joar Hansen.

Publisert: 13.08.20 kl. 12:13

