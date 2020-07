REGJERENDE MESTER: Viking er regjerende cupmester. Nå vil Vikings Kristoffer Løkberg at cupen skal skrotes for 2020. Foto: Fredrik Hagen

Vil skrote cupen i 2020: – Ser ikke poenget

Viking-spiller Kristoffer Løkberg etterlyser mer informasjon om resten av sesongen og mener første steg vil være å skrote den norske cupen.

– Jeg kan jo hjelpe NFF (Norges Fotballforbund) og gjøre det veldig enkelt til å begynne med. Det er bare å skrote den cupen. For cupen med start fra 3. runde uten å ha med andre enn OBOS-ligaen og 2. div. og opp da. For meg er ikke det cupen lenger, sier Kristoffer Løkberg i siste episode av Eurosports podkast «Spillerrådet».

Det er fremdeles ikke bestemt om det blir cup denne sesongen, og heller ikke hvordan den eventuelt skal gjennomføres. Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, sier at én aktuell løsning er å starte i runde tre av cupen med 32 lag - lagene i Eliteserien og OBOS-ligaen.

– Det er en aktuell løsning, men ingen beslutning er fattet. Det er lagt opp til at en beslutning fattes i starten av august, skriver Fisketjønn i en sms.

Løkberg mener det er viktigere å få i gang breddeidretten enn å jobbe for å gjennomføre cupen i den aktuelle løsningen som er foreslått.

– Cupen handler like mye om første og andre runde som resten. Når du mister den folkefesten det bør være når breddeklubber møter toppklubber, og breddeklubbene ikke får muligheten til å få inn kroner i kassen, da ser jeg ikke poenget. Da mister vi store deler av sjarmen for min del, utdyper Løkberg til VG.

Siden turneringen ble startet i 1902 er det kun krigsårene som frem til nå har satt en stopper for cupen.

– Det er fint og bra med engasjement og meningsutvekslinger. NM har lang og uavbrutt historie i Norge. Derfor sitter det langt inne for forbundsstyret å gjøre store endringer, det er naturlig, svarer Fisketjønn på Løkbergs mening.

Regjerende cupmester

Viking er regjerende cupmester og en eventuell skroting av cupen gjør at Viking også neste år kan kalle seg regjerende cupmestere.

– Den tanken slo meg først i ettertid. Da må vi være blant de lengstvarende regjerende cupmesterne siden krigen, så litt personlig agenda må det være, sier Løkberg med et glimt i øyet.

Det skal nevnes at det er flere lag som har vunnet cupen to år på rad eller mer siden krigen. Skeid vant tre på rad fra 1954 til 1956, og Rosenborg er sist ut av lagene som vant to år på rad (2015 og 2016).

– Vi spiller ikke akkurat som noe cupmester om dagen, så vi får konsentrere oss om det. Så jeg vil bare at det skal bli lettere for oss å planlegge sesongen. Man ønsker å ha mest mulig langsiktig plan for sesongen, fortsetter midtbanespilleren som kuppet intervjuet med Kristian Thorstvedt etter cupseieren:

