Vraket Bodø/Glimt-spiller overrasket over kritikken fra treneren: – Blir selvfølgelig såret

BODØ (VG) Etter å ha kommet inn i ti av elleve kamper denne sesongen, ble Bodø/Glimts midtbanespiller Sammy Skytte overraskende utelatt fra 20-mannstroppen i den tolvte. Dansken stusser over begrunnelsen fra trener Kjetil Knutsen.

– Jeg føler ikke at jeg kan kjenne meg igjen i det han sier om at jeg tapper energi. Jeg er frustrert. Jeg har hatt veldig mange gode samtaler med Kjetil helt siden jeg kom til klubben og har fått mye ros fra ham og trenerteamet for mitt engasjement og min vilje til å arbeide hardt, sier Skytte til VG.

Før 3–2-seieren mot Strømsgodset uttalte nemlig Kjetil Knutsen at han ikke hadde plass til spillere som tapper gruppen for energi da han ble spurt om Sammy Skyttes fravær.

– Han er litt skuffet for at han ikke får nok spilletid. Der vi er nå trenger vi energiprofiler i gruppen, så vi må håndtere utfordringer og derfor har vi valgt å ta andre med i troppen i dag, sa Knutsen til Eurosport.

– Så man trenger energi og han har da ikke bragt det inn i gruppa i det siste?

– Jo, både og. Det er min avgjørelse og akkurat i dag er det to unggutter som får muligheten istedenfor.

Skytte understreker at det viktigste for ham er at klubben gjør det bra, til tross for at han er frustrert for mangelen på spilletid.

– Kjetil har sagt til meg at han kan se på meg at jeg har vært frustrert, men samtidig sier han at han liker at jeg er frustrert, for det viser hvilken vilje og personlighet jeg har. Han har rost meg for den vinnermentaliteten jeg har.

– Hvordan føles det at han sier det han sier?

– Jeg blir selvfølgelig såret. Jeg håper at han mente noe annet enn det som ble skrevet, for jeg føler litt at det er lite angrep mot hvem jeg er og hva jeg står for, fordi jeg har gitt hundre prosent helt siden jeg kom. Jeg håper han ble misforstått, for i våre samtaler har han rost meg for min innstilling og lidenskap, sier Skytte.

Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen har sagt i et tidligere intervju med VG at hans viktigste oppgave som hovedtrener er å ta tøffe avgjørelser.

ENGASJERT: I intervjuet med VG før kampen mot Molde fortalte Kjetil Knutsen at han er klar for å ta tøffe avgjørelser når det kreves. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sammy Skytte er klar på at planen hans er å fortsette å jobbe hardt for å komme i enda bedre fysisk form.

– Vi spiller en fotball hvor intensiteten er veldig krevende for alle spillerne, derfor krever det at man er i fysisk form. Der er jeg helt enig, men samtidig synes jeg at formen min har blitt markant bedre de siste to månedene, sier midtbanespilleren.

– Hvis han vil bruke meg er jeg klar, men jeg respekterer hans beslutning hundre prosent, legger dansken til.

