NFF ber om forklaring fra Strømsgodset etter klemmevideo

Etter seieren over Mjøndalen har en Eurosport-video av Strømsgodset-spillere som feirer med supporterne spredt seg i sosiale medier.

– Vi vil anmode klubben om en forklaring. Deretter vil Påtalenemnda vurdere eventuelle videre skritt, skriver direktør i konkurransetilsynet i NFF, Nils Fisketjønn, i en SMS til VG.

I startet av mai ga regjeringen tillatelse til full toppfotball-aktivitet under den forutsetningen at aktiviteten skjer innenfor rammer som er satt i NFFs protokoller for gjennomføring av trening og kamp.

Med strenge smittevernstiltak før, under og etter aktivitet, samt minimal kontakt med andre, fulgte regjeringen Folkehelseinstituttets beskjed om at det er forsvarlig å bedrive toppfotball.

Etter Strømsgodsets seier i lokaloppgjøret mot Mjøndalen har imidlertid en video spredt seg hvor spillernes kontakt med supporterne tilsynelatende er alt annen enn «minimal».

Tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansen er blant de som har reagert i sosiale medier:

Daglig leder i Strømsgodset, Dag Lindseth Andersen, sier at de foreløpig ikke har hørt noe fra NFF.

– Vi har ikke fått noe formelt rundt det. Om og når det kommer, så skal vi håndtere det som NFF ønsker.

– Hva synes du om videoen?

– Jeg har ikke sett videoen ennå. Jeg går ut fra at dette skjedd i vill gledesrus etter å ha vunnet et lokalderby, men vi vil kommentere dette skikkelig om eller når NFF kommer med en offisiell henvendelse.

Per dags dato er det kun lov med 200 tilskuere på kampene i Eliteserien. NFF har bedt myndighetene vurdere å legge til rette for 2500 tilskuere i fire testkamper.

Samtidig som toppfotballen ruller for fullt, venter breddefotballen på å få lov til å starte opp. Barn og unge har fått grønt til å trene og spille kamper som før, men voksne breddefotballspillere har fortsatt ikke lov til å trene med kontakt.

Publisert: 17.07.20 kl. 10:17

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 8 8 0 0 32 – 8 24 24 2 Molde 8 7 1 0 24 – 7 17 22 3 Vålerenga 8 4 3 1 11 – 10 1 15 4 Odd 8 4 1 3 13 – 9 4 13 5 Brann 8 4 1 3 12 – 12 0 13 VIS MER Champions League-kvalifisering

