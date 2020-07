Dobbel festaften for Liverpool: Fikk ligatrofeet for første gang på 30 år

(Liverpool-Chelsea 5–3) Et kvarter før midnatt løftet kaptein Jordan Henderson klubbens første ligatrofé siden 1990 på Anfield. Utenfor feiret store mengder fans i tett omgang i gatene.

Oppdatert nå nettopp

Allerede etter at drøye timen var spilt ble det avfyrt fyrverkeri utenfor stadion i den festhungrige byen som ventet på å hylle seriemesterne og endelig få oppleve en ny trofétildeling. Manager Jürgen Klopp ba folk feire hjemme, borgermester Joe Anderson det samme, til ingen nytte.

Liverpool hadde ikke tapt på de foregående 58 hjemmekampene i ligaen og Jürgen Klopps mannskap var ikke ute etter å rote til festkvelden i byen.

forrige











fullskjerm neste SJELDEN VARE: Jürgen Klopp med ligatroféet på Anfield. Han er første trener etter Kenny Dalglish som løfter dette troféet.

Liverpool-legenden Kenny Dalglish bar Premier League-trofeet på 25,4 kilo inn på stadion sammen med sjefen for ligaen, Richard Masters, en halvtime før midnatt, før Jürgen Klopp entret scenen som førstemann og deretter ble fulgt av spillere og støtteapparat. Til slutt kom kaptein Jordan Henderson og ga Dalglish en klem.

– Vi har ventet lenge, og gutta fortjente dette øyeblikket. Heldigvis fikk familiene våre oppleve det. Å vinne Premier League har vært drømmen min siden jeg var guttunge, sa Henderson.

– Dette er et stort øyeblikk. Nå har vi fire store trofeer (Premier League, Champions League, klubb-VM og europeisk supercup). Jeg er ikke opptatt av bilder, men jeg vil ta et bilde med de fire trofeene. Det er ikke ofte at en klubb har dem samtidig, sa Klopp, som hadde en melding til fansen.

– Vi gjorde dette for dere. Vi må alle feire hjemme i dag, men forbered dere på fest. Når dette bullshit-viruset er borte så skal vi feire sammen! meldte han til Sky Sports.

Dalglish overleverte troféet til Liverpool-kaptein Henderson.

– Han er et ikon i denne fotballklubben, en stor person vi alle elsker, sa Henderson om Dalglish til BBC Breakfast i forkant av kampen.

Da Henderson løftet troféet, startet en vill feiring blant spillerne på scenen samtidig som et voldsomt fyrverkeri gikk av over Anfield.

– Det er en vidunderlig kveld for verdens beste fotballklubb de to siste årene, sier TV 2s ekspertkommentator og tidligere landslagstrener Nils Johan Semb etter kampen.

Og utenfor stadion var det vill stemning til tross for at det ble skarp kritikk av bruddene på smittevern og sosial distansering under feiringen da seriemesterskapet ble klart. Bilder viser hvordan store folkeansamlinger var samlet utenfor stadion og i byens gater.

Festen startet da Naby Keita lagde kremmerhus av nettmaskene etter 22 minutter av kampen. Det luktet svidd av skuddet. Willian gjorde en stygg feil som Liverpool-spilleren snappet opp og satte fart. Han la all kraft i skuddet og klinket til i retning vinkelen og 1–0.

SENKET CHELSEA: Roberto Firmino har satt inn 4–1 Foto: Laurence Griffiths/NMC/Pool / GETTY POOL

Men Liverpool nøyde seg ikke med én rakett. Drøye kvarteret senere ville ikke Trent Alexander-Arnold være noe dårligere enn lagkameraten og doblet ledelsen etter et fenomenalt slått frispark fra rundt 25 meter.

Bildene fra gatene viser hvordan fansen reagerte da rødtrøyene tok ledelsen:

forrige









fullskjerm neste FULL JUBEL: Tettpakket av folk i Liverpools gater under kampen til tross for advarslene mot å samle seg i store folkemengder.

Og da Gini Wijnaldum banket inn 3–0 rett før pause så det ut som det skulle bli en enkel kveld for hjemmelaget, som har vært mestere i lang tid allerede.

Men kampen var langt fra over. Først satte Olivier Giroud inn den første reduseringen på det siste angrepet før pausen.

Og selv om Roberto Firmino satte inn 4–1 ti minutter etter hvilen ga ikke Frank Lampards mannskap opp. For både etter 61 minutter og 73 minutter reduserte bortelaget. Christian Pulisic løftet spillet til bortelaget.

Klopp ristet på hodet da Chelsea satte inn bortelagets tredje scoring. Men han kunne glise igjen da Alex Oxlade-Chamberlain satte inn 5–3 og avsluttet en fest av en fotballkamp.

PS! Da dommeren blåste av kampen var Manchester United fortsatt på 3. plass i Premier League før siste serierunde. Det betyr at Solskjærs lag vil kvalifisere seg til Champions League selv med tap mot Leicester, dersom Chelsea taper sin siste kamp, mot Wolverhampon.

Publisert: 22.07.20 kl. 23:08 Oppdatert: 23.07.20 kl. 00:51

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 37 31 3 3 82 – 32 50 96 2 Manchester City FC 37 25 3 9 97 – 35 62 78 3 Manchester United FC 37 17 12 8 64 – 36 28 63 4 Chelsea 37 19 6 12 67 – 54 13 63 5 Leicester City FC 37 18 8 11 67 – 39 28 62 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser