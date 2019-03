BYTTET UT: Martin Ødegaard (t.v.) sitter på benken etter å ha blitt byttet ut av Lars Lagerbäck (t.h.). Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Ekspert reagerer på Ødegaard-bytte: – Hva i alle dager?

VALENCIA (VG) Landslagssjefens avgjørelse om å bytte ut Martin Ødegaard (20) tidlig i andre omgang mot Spania, skaper sterke reaksjoner.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er blant de som stiller seg uforstående til Lars Lagerbäck etter at svensken tok ut Ødegard i det 56. minutt.

«Hva i alle dager var det for et bytte? Den eneste forklaringen må være at Lagerbäck ville spare han til kampen mot Sverige på tirsdag, og om ikke det var grunnen, var det et totalt uforståelig bytte», skriver Mathisen i sin spillerbørs etter kampen.

Lars Lagerbäck ble på pressekonferansen etter kampen bedt om å begrunne Ødegaard-byttet, men det ønsket han ikke å gjøre.

– Når det gjelder individuell kritikk så tenker jeg ikke å begi meg inn på det. Unntatt Rune (Jarstein) som jeg synes gjorde en veldig, veldig bra kamp, svarte svensken, som like i forkant av pressekonferansen svarte slik på spørsmål fra TV 2 om samme tema:

– Vi trodde det skulle bli bedre (av å gjøre Ødegaard-byttet). Det var ikke for å hvile noen. Vi gjør alt vi kan for å vinne.

Ødegaard: – Ikke så mye å smile for

Martin Ødegaard så ikke spesielt fornøyd ut da han ble byttet ut, men han ønsket ikke å lage noen sak ut av det da han snakket med pressen etter kampen.

– Det er alltid kjedelig ikke å spille hele kampen, men jeg synes ikke jeg gjør noen kjempekamp, så det er for så vidt greit å bli byttet ut, sier Ødegaard.

– Det så ut til at du var på vei inn i kampen. Er det litt bittert å bli tatt av når man føler at man er litt på vei opp?

– Ja, jeg følte jeg var på vei inn i kampen, som du sier, men jeg synes ikke jeg gjør noen kjempekamp, så det var vel greit nok å bytte for å få noe til å skje, sier Ødegaard, som oppsummerte kampen slik:

– Du så ikke så veldig fornøyd ut på benken etter å ha blitt byttet ut …

– Jeg var ganske fornøyd da vi satte den straffen, men ellers var det ikke så mye å smile for, sier Ødegaard til VG.

Johansen: – Martin var veldig bra

På Twitter skriver Jesper Mathisen at han mener Stefan Johansen burde blitt ofret i stedet for Ødegaard:

– Jeg synes Martin var veldig bra i dag. Jeg synes han viser at han har noen tekniske ferdigheter som hører til på dette nivået. Han har slitt litt med en hamstring også, slik jeg har forstått det, så det kan hende det var derfor, sier landslagskaptein Stefan Johansen til VG.

Fotballekspert Lars Tjærnås mener også at Lagerbäck byttet ut feil kantspiller:

– Jeg synes Martin var god. Det tok litt tid før han kom inn i kampen, men når han gjorde det var han veldig god. Han hadde noen veldig fine dribleraid på siden, vendte av noen spillere og skapte en del. Jeg synes Martin hadde en god kamp. Vi vet alle hvor god han er, han er et talent, men folk legger så mye press på ham. Han er fortsatt ung. Det er ikke noe rush, men han kommer til å bli en stor spiller, sier Joshua King.

– Det er noen som reagerer på at han ble byttet ut såpass tidlig. Skulle du gjerne hatt ham på banen lengre?

– Det er ikke opp til meg. Treneren velger hvem som kommer av og på banen, sier Norges stjernespiss.

