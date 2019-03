arrow-left

REDDER: Tarik Elyounoussi redder for Spania i stedet for å score for Norge, på Mestalla, i Norges eneste sjanse i 1. omgang.

Kommentar

Mot de beste kan du ikke gjøre en eneste feil

(Spania-Norge 2–1) Som ventet ble oppgaven på Mestalla for stor for Lars Lagerbäck og Norge. I realiteten var det sjanseløst fra første spilleminutt. Likevel: Det har skjedd mye med dette norske laget siden 0–6 mot Tyskland for halvannet år siden.

Den gangen, i Stuttgart, falt Norge sammen da tyskerne kom igang. Nå gjorde ikke Norge noen stor kamp i Valencia, og Rune Almenning Jarstein, som var Norges beste i Stuttgart i september 2017, var desidert best denne gangen også. Likevel: Det føltes som Norge har kuttet forspranget til de beste - litt. 1–2 er nærmere enn 0–6.

Norge trenger ikke skamme seg over kampen i Valencia, selv om det er mye å rette på. Den verste kampen er unnagjort. Og æren er i behold.

Ingen hadde forventet poeng borte mot Spania, kvalifiseringens vanskeligste kamp for Norge. Det er mot Sverige, på Ullevaal stadion tirsdag, at vi vil få et signal på om Norge kommer til å være med og kjempe om de to beste posisjonene i EM-kvalifiseringen.

Møtet med Spania viste - igjen - at i kamper mot de aller beste nasjonene i Europa kan du ikke gjøre en eneste feil hvis du skal få med deg et resultat. Norge gjorde mange. Og tre av dem ble avgjørende.

Først sto Haitam Aleesami altfor langt unna da Rodrigo gjorde 1–0 til Spania etter 16 minutter.

Så, da Norge hadde fått en gratis-mulighet med utligningen til Joshua King på straffe etter 65 minutter, gjorde Håvard Nordtveit en tabbe. Rune Almenning Jarstein skulle rette opp feilen, men laget i stedet straffespark - som Sergio Ramos iskaldt satte i mål til 2–1.

I seks minutter levde håpet om et poeng, noe som ville vært en kjempebonus for Norge. Spanjolene ville følt seg snytt. Men så ble de reddet av Ramos nok en gang.

Rune Almenning Jarstein (34): Hadde det ikke vært for Hertha Berlin-målmannen så ville denne kampen vært avgjort etter én omgang, på Mestalla i Valencia. Jo, han var heldig et par ganger, men to-tre av redningene hans var verdensklasse. For resten av laget hang ikke med. All den tiden som er brukt på å trene dødball virket helt bortkastet: Norge tapte hver eneste duell i eget felt.

Og da spanjolene spilte seg gjennom etter 16 minutter, ble det følgefeil. Ødegaard var for sent inne i sin mann, Elabdellaoui visste ikke hvem han skulle ta - og da innlegget kom fra Jordi Alba, lot Haitam Aleesami Rodrigo få lov å skyte, upresset. Rune Almenning Jarstein var sjanseløs.

Og scoringen kom på verst tenkelige tidspunkt: Akkurat da Norge var i ferd med å komme inn i kampen.

For bombardementet startet allerede etter fem minutter. Og det fortsatte. Men bortsett fra på skuddet til Rodrigo, tok Jarstein det som kom. Redningen hans etter 33 minutter er blant de beste jeg har sett de siste årene, uavhengig av liga eller mesterskap.

Sjansestatistikken til pause er tidenes verste, for Norge, i min tid som journalist: 1–10. Det «verste» er at Norges eneste sjanse var omgangens største. Tarik Elyounoussi kommer ikke til å glemme den med det første: Han skulle bare skli innlegget fra Markus Henriksen i mål, men i stedet ble det til at han så ut som bakerste mann - for Spania: Elyounoussi «reddet». Og Spania ledet fortsatt 1–0. Martin Ødegaard var ok, hadde noen fine involveringer. Men totalen fra laget, offensivt, ble for spedt.

Det var ingen overraskelse at omgangen ble som den ble, at Spania styrte og skapte mest. Men at de skulle komme til et tosifret antall muligheter på 45 minutter, det er for drøyt, og gjør det nær umulig å få med seg et resultat. Bildet som forteller det meste: På sine sju siste landskamper hadde Norge sluppet til motstanderen totalt 12 ganger ... her ble det altså 10 på 45 minutter. Det endte på 16–2 i sjanser til Spania. I Tyskland var det 14–1. Norge har en stor jobb å gjøre med å minimere antall sjanser de slipper til mot de beste nasjonene.

2. omgang startet med nok en stor redning fra Almenning Jarstein. Rett etter skjøt Sergio Ramos over fra kloss hold. Han burde scoret. Selv Jarstein hadde ikke tatt den. Norge hang i de berømte tauene.

Lagerbäck tok ut Ødegaard og Tarik Elyounoussi, satte inn Bjørn Maars Johnsen og Muhamed Elyounoussi. Men kampbildet ble det samme. Vi ventet bare på 2–0, så det skulle være kjørt. I stedet skaffet innbytter Maars Johnsen et straffespark, King ga Norge håp med scoringen sin - før det falt sammen.

Igjen.

Norge er ferdig med den verste kampen, med et «hederlig» resultat. Mot Sverige holder det ikke med hederlighet. Lars Lagerbäck må ha poeng mot sine egne på Ullevaal.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

