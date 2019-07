Manchester United vartet opp med festfotball mot Leeds

(Manchester United - Leeds 4–0) Paul Pogba og Marcus Rashford strålte, og ungguttene viste seg frem. Ole Gunnar Solskjær hadde grunn til å smile da laget hans leverte en oppløftende prestasjon i Australia.

Med pyroshow, fyrverkeri og diskolys var feststemningen satt allerede før kampstart på Optus Stadium i Perth.

Paul Pogba har vært festens store midtpunkt gjennom hele sommeren, og fortsatte i samme sporet da han åpnet hele Leeds-forsvaret med en lekker gjennombruddspasning.

Der kom nyervervelsen Aaron Wan-Bissaka stormende. Inne foran mål ventet 17 år gamle Mason Greenwood, som rev seg fri og sendte rødtrøyene i føringen.

– Han har en sjanse til å starte mot Chelsea. Jeg sier ikke at det er umulig. Det er en god mulighet for det om han fortsetter som nå, sier Ole Gunnar Solskjær om Greenwood, ifølge BBC.

Marcus Rashford doblet deretter ledelsen etter å ha sendt et par Leeds-forsvarere langt inn i den australske bushen med frekk skuddfinte.

STOPPERDUO: Ole Gunnar Solskjær (i midten) gir instruksjoner til Victor Lindelöf (til venstre) og Eric Bailly i pausen mot Leeds United på Optus Stadium i Perth. Foto: RICHARD WAINWRIGHT / AAP

I pausen byttet Ole Gunnar Solskjær nok en gang samtlige spillere. Innbytterne fortsatte der de som startet kampen slapp. Først stanget Phil Jones inn 3–0, før Anthony Martial økte til 4–0 fra krittmerketv.

– Det har rett og slett vært oppløftende å se Manchester United spille fotball i dag, oppsummerte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Det mest oppsiktsvekkende var at Inter-aktuelle Romelu Lukaku heller ikke denne gangen var med i kamptroppen til Manchester United.

Litt småplager var grunnen til at han ikke var med mot Perth Glory, og det var ryktet at Lukaku ble spart fordi klubben ikke ville risikere at en skade skulle spolere en potensiell overgang.

– Hvis vi selger spillere blir vi nødt til å erstatte dem, sa Ole Gunnar Solskjær da Manchester Evening News spurte om de ville erstatte Lukaku ved et eventuelt salg.