Solskjær tok alvorsprat med Lukaku etter Twitter-video

CARDIFF (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) tok kontakt med stjernespiss Romelu Lukaku (26) etter belgierens Twitter-video der detaljer fra en Manchester United-trening ble avslørt.

Lukaku satte fyr på sosiale medier da han fredag kveld la ut en video av løpstall fra en Manchester United-trening den 10. juli for å vise at han var lagets nest raskeste spiller.

Videoen ble raskt slettet, og etter treningskampen mot AC Milan i Cardiff legger ikke Solskjær skjul på at han ga Lukaku klar beskjed om hva han syntes om videoen.

– Jeg har snakket med «Rom», ja, for å si det sånn. Og den saken er avsluttet, sier Solskjær bestemt.

Solskjær befant seg i Cardiff med Manchester United-troppen da Lukaku publiserte videoen. Spissen var ikke med på reisen til Wales og ble værende i Manchester «for å jobbe med formen», opplyste klubben fredag.

Telegraph skrev tidligere lørdag at Lukaku-innlegget ble dårlig tatt imot av den norske manageren, og at Lukaku raskt skal ha fått beskjed om å slette det. Ifølge Daily Mail skal også flere spillere ha reagert på at videoen ble publisert.

Diogo Dalot var rangert som den raskeste spilleren på trening den dagen, mens Luke Shaw og Juan Mata befant seg i motsatt ende av skalaen.

Det spekuleres i at Lukaku kan være på vei til Juventus i en byttehandel der Paulo Dybala går motsatt vei, men Solskjær sier at han ikke har noen oppdateringer å komme med om belgierens fremtid.

United-manageren tok seg ikke lang tid på pressekonferansen etter å ha slått AC Milan på straffer i sommerens siste treningskamp. Det tok kun seks minutter fra han satte seg på podiet til han forlot rommet, men kristiansunderen rakk å kommentere flere av de aktuelle temaene rundt Manchester United.

Han bekreftet at klubben håper på å offentliggjøre kjøpet av Harry Maguire «veldig snart», og antydet at den engelske landslagsspilleren kan være aktuell til å spille fra start allerede førstkommende helg i Premier League-åpningen mot Chelsea.

Real Madrid-koblede Paul Pogba vil være tilbake på trening tidlig i neste uke etter å ha mistet Milan-kampen på grunn av lettere ryggsmerter, sier Solskjær, som føler seg sikker på at franskmannen ønsker å spille for Manchester United den kommende sesongen.

– Uten tvil, sier Solskjær.

