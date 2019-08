DYNASTIET: Cesare, Daniel og Paolo Maldini er de tre generasjonene Maldini som har spilt for Milan. Så langt. Foto: Reuters / AP / PA Photos

Tredje generasjon Maldini spiller for Milan

Først Cesare, så Paolo. Nå er Daniel den tredje generasjonen Maldini til å ikle seg den legendariske drakten til AC Milan.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Maldini-familien betyr enormt mye. Cesare hadde en viktig rolle, Paolo var den store ledestjernen og nå er det lov å håpe på at Daniel kan slå gjennom i Milan, og det er jo unikt. Det er kun Berlusconi-familien som har hatt større betydning for Milan i nyere tid, sier Per Asbjørn Solberg, president for den norske supporterklubben til AC Milan.

Det er dynastiet som ikke slutter å levere. Cesare Maldini debuterte for Milan i 1954, var senere også trener for både Italia og klubben i hans hjerte, og var en lang og tro trener for det italienske fotballforbundet.

les også Guardiola slår tilbake mot Klopp: – Det plager meg

Dermed trente han også sin egen sønn Paolo, som gjennom 23 sesonger i forsvaret til Milan og senere på landslaget spilte seg opp til status som en av de beste klubbspillerne gjennom tidene.

– Det har vært et anstrengt forhold til Milan etter at han la opp, men nå har han fått en betydelig rolle som øverste sportslige ansvarlig, forklarer Solberg.

Lotto: Ikke glem å levere Lotto før klokken 18!

Paolo har dermed på nært hold få se sin sønn Daniel ikle seg den rødsvarte drakten under sommerens sesongoppkjøring. 17-åringen har fått spille mot både Bayern München og Benfica, og er med i troppen som møter Manchester United lørdag kveld i Cardiff.

Daniel er imidlertid ikke den eneste Maldini-unggutten som har forsøkt seg i Milan, men Christian Maldini har foreløpig slitt med å leve opp til forventningene.

Den fremadstormende Maldini-generasjonen har imidlertid ikke han om startet det hele fått oppleve. Cesare gikk bort i 2016, 84 år gammel.

VGs tips: Man. United-seier

Manchester United har vunnet samtlige treningskamper denne sommeren og har Premier League-start om en snau uke. Selv om Paul Pogba er ute med skade, vil de stille tilnærmet toppet. Milan har på sin side tre uker til sesongstart og ikke helt kommet inn i spillestilen til sin nye trener Marco Giampaolo.

United-seier til 1,67 i odds virker fornuftig. Kampen har spillestopp klokken 18.25 og vises på TV 2.

Klikk her for å levere!

Publisert: 03.08.19 kl. 08:23 Oppdatert: 03.08.19 kl. 08:44

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.