HØYT OPPE: FKHs supportere var høyt oppe etter å ha slått Sturm Graz 2–0, men et bilde fra klubbens offisielle kanal gjorde gleden kortvarig. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Klubben hånet FKH-supporterne: – Skikkelig skuffende

Haugesund imponerte stort da de slo Sturm Graz 2–0 torsdag kveld. Men etter kampslutt trodde ikke supporterleder Arild Flesjå sine egne øyne da han sjekket mobilen.

Oppdatert nå nettopp

«Forskjell på Sturm Graz sin 12. mann og maakeberget.. Skuffende», var teksten i et bilde som FK Haugesund la ut på sin snapchat-konto underveis i oppgjøret mellom FK Haugesund og Sturm Graz.

Det fikk supporterleder i Maakeberget - som er klubbens supporterklubb - Arild Flesjå til å reagere.

– Det var skikkelig skuffende. Jeg begynte å lure på om det var fleip og om det skulle komme noe etterpå, men det var det ikke, forteller Flesjå til VG og legger til:

– Det er lenge siden jeg har følt meg så høyt oppe, for å så bli trampet ned igjen.

IVRIGE BORTEFANS: Sturm Graz hadde omlag 300 supportere på Haugesund stadion, og de ga fra seg mye lyd kampen ut. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Elektrisk stemning

Flesjå forteller om en helt vanvittig stemning på stadion, og særlig etter målene fra Kevin Martin Krygård og Niklas Sandberg kom.

– Jeg har aldri vært med på så mange svette og glade supportere noen gang før. Sturm Graz sine fans flagget gjennom hele kampen, men noen av flaggene gikk ned og til slutt var det bare ett flagg oppe, sier supporterlederen.

Likevel påpeker han at bortefansen ga fra seg enorm lyd gjennom 90 minutter, og sier at Haugesunds supportere aldri kan sammenlignes med en supporterklubb fra en såpass stor klubb som Sturm Graz.

Han forteller at det tikket inn flere meldinger fra medlemer i Maakeberget som lurte på hva i all verden dette var for noe.

Klubben beklager

Når VG kontakter daglig leder i FK Haugesund, Eirik Opedal, forteller han om en glipp som årsak til at bildet ble publisert.

– Det stemmer at dette bildet ble publisert. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å legge oss flate. Vi beklager denne posten. Vi ønsker ikke å være bekjent av dette, sier Opedal klart.

Han forteller at det her var snakk om en frivillig i klubben som hadde fått tilgang til kontoen til eliteserieklubben.

– Frivillige folk som gjør en god jobb, som har sendt en litt feil melding ut på vegne av klubben. Det er en glipp. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å beklage til alle våre supportere, sier FKHs daglig leder.

Publisert: 25.07.19 kl. 23:26 Oppdatert: 25.07.19 kl. 23:39