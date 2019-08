GLADLAKS: Nils Arne Heggen var full av lovord om Eirik Horneland etter avansementet mot BATE. Her blir han hedret før en seriekamp mot Start i 2016. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Nils Arne Eggen roser Horneland: – Det er slik vi skal angripe

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-BATE Borisov 2–0, 3–2 sammenlagt) Rosenborg måtte score mål for å ta seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Champions League. Dagen før dagen besøkte Eirik Horneland Nils Arne Eggen.

– Vi var hjemme hos Nils Arne Eggen på tirsdag. Han ga masse gode råd. Han har på en måte klart å innprente Rosenborg-filosofien i oss. Han har vært en sterk bidragsyter i en tøff periode, sier en fornøyd Eirik Horneland til VG etter 2–0-seieren over BATE Borisov.

Fikk Eggen-tips

Når VG spør Rosenborg-treneren om hvilke råd han fikk, er ikke svaret veldig overraskende.

– Det handlet om å være på offensiven. Det er kun det han tenker på. Vi hører alltid etter når kloke folk snakker.

– Er du frelst?

– Ja ... han er en meget klok mann, og jeg skjønner hvorfor han har bygd opp Rosenborg på den måten han har gjort. Han er en meget, meget klok fotballtrener.

Fornøyd Eggen

Da Horneland ankom pressesonen hadde trenerlegenden akkurat passert. Etter å ha gratulert sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og tidligere Rosenborg-spiller Bent Skammelsrud, var Eggen tydelig på at ytterligere gratulasjoner måtte viderebringes til trenerteamet.

– Var du trygg på avansement?

– Det er slik vi skal angripe. Jeg har følt meg ganske trygg i hele dag. Men vi har trøbbel med å omsette store sjanser ennå. Det var en veldig fortjent seier. Absolutt, sier Eggen til VG.

«Angrep er beste forsvar»

Tjue minutter før slutt kom Pål André Helland inn på høyre ving. Med straffescoring og målgivende var innbytteren avgjørende for at Rosenborg sikret avansement.

– Det var absolutt en fin kamp for ham å komme inn i. Det er jo den spisskompetansen han bidrar med. Så det er bra, sier Eggen.

Eggen mener seieren var fullt fortjent, til tross for at de avgjørende scoringene kom sent, og bortelaget hadde flere store sjanser som de kunne scoret på.

– De hadde noen sjanser, men veldig få i forhold til Rosenborg. På slutten manglet de bare ett mål på å klare ekstraomganger. Da angriper man, for de kan ikke score mål så lenge Rosenborg er i angrep.

