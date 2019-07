Uthvilt Helland reddet RBK: – Jeg har slappa av litt og gått på byen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-BATE Borisov 2–0, 3–2 sammenlagt) Rosenborg stanget og stanget i sytti minutter, kom til den ene sjansen større enn den andre, men uten å få ballen i mål. Så kom Pål André Helland inn.

– Pål er en vinner i hodet, og han er alltid avgjørende. Det er ingen bombe at det er han som avgjør det. Det ligger alltid i kortene at Pål skal være avgjørende, sier Alexander Søderlund til VG.

To minutter. Dét var tiden Pål André Helland trengte for å sende Rosenborg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Champions League. Der venter slovenske Maribor, som slo AIK i ekstraomganger.

– Jeg håper og tror at alle tidspunkt i en kamp er bra for min del. Jeg er god når vi skal skape ting. Mye bedre enn når vi skal ødelegge. Når vi trenger mål er det greit å ha meg på banen, sier Helland til VG.

– Jeg vet ikke om jeg har tatt meg selv i nakken, jeg har slappa av litt og gått litt på byen.

For Helland startet på benken - igjen.

– Jeg kan ikke kreve noe. Jeg kan ikke ta med meg Horneland inn på et rom og banke ham, og om han ikke starter med meg så skal jeg gjøre det en gang til. Jeg får bare stå på på trening og i kamp og vise at jeg er god nok, sier Helland til VG.

Da håpet om hundre Champions League-millioner så ut til å glippe, fikk trønderne norsk hjelp.

Norsk hjelp

Innbytter Emil Jonassen rev ned Alexander Søderlund innenfor 16-meteren. Dommer Marco di Bello pekte på straffemerket, og Helland fikset resten.

Han banket ballen i krysset og børstet seg av skuldrene foran Kjernen.

– Selv moren min kunne gjort det byttet. Den kampavgjørende spilleren sitter på benken, med god form og god fot, sier Eirik Horneland til VG på spørsmål om det var «coaching i verdensklasse».

Rosenborg har blitt gjenstand for nærmest kontinuerlig kritikk denne sesongen, etter tidenes svakeste serieåpning, tilskuersvikt og latterliggjøring.

Nå er de Eliteseriens formlag og er et gigantisk steg nærmere den enorme pengesekken i Europa.

– Mye handler om selvtillit, og det har tatt tid å komme i gang. Nå har vi funnet flyten, og det er jo ikke slik at vi har blitt dårlige til å spille fotball over natten, sier Helland til VG.

Men det kunne vært annerledes.

Nervøs åpning

Etter bare fem minutter så det ut til at Rosenborg skulle få en like dårlig start som i bortekampen. Men da dommer Di Bello markerte at ballen hadde vært over dødlinja før finske Jasse Tuominen headet ballen i tomt mål, trakk hjemmefansen et lettelsens sukk.

Ti minutter ut i andre omgang dro Samuel Adegbenro seg nok en gang fri på venstre og slo inn. Ballen havnet hos David Akintola, som - utrolig nok - skjøt over åpent mål fra halvannen meter.

22 minutter før slutt angrep hjemmelaget nok en gang på venstre. Adegbenro dro lekkert bort sin mann, og la inn på lengste. Der hadde Søderlund timet løpet sitt perfekt, men headingen gikk rett på keeper, før ballen landet på nettaket.

Nærmere var det vanskelig å komme.

Tid for Helland

Nitten minutter før slutt nådde dramaet nye høyder da Rosenborg fikk «norsk hjelp». Innbytter Emil Jonassen dro ned Søderlund innenfor 17-meteren.

Minuttet etter at han entret matta trippet Helland som Paul Pogba har gjort før ham, og bredsidet ballen kontant i lengste.

– Det var ikke noe Pogba-tripping. Det var lange, seige steg, slik som Klæbo og Northug er ute i myra og springer. Slik var jeg i tilløpet, sier Helland.

Helland har slitt med spilletid i Eirik Hornelands «nye Rosenborg», men fem minutter før slutt viste høyrevingen at han kan være gull verdt for Rosenborg; denne gang med høyre fot.

Rosenborg vant igjen ballen høyt, og Helland fyrte løs. Ballen gikk via Søderlund, utmanøvrerte keeper, og dalte i mål.

Publisert: 31.07.19 kl. 20:54 Oppdatert: 31.07.19 kl. 22:09