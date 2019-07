Stjal straffen fra kapteinen: – Noen situasjoner er bare skapt for Pål André Helland

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-BATE Borisov 2–0, 3–2 sammenlagt) Ett minutt etter at Pål André Helland entret Lerkendal-matta fikk Rosenborg straffespark. Den straffen skulle egentlig Mike Jensen ta. Egentlig.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg stjal den ikke. Det er ikke avtalt hvem som skal ta straffene. Vi har ganske bra feeling i laget på hvem som er bra på straffe. Mike kikka på meg og spurte om jeg var sikker på at jeg kom til å score. Og det svarte jeg at det var jeg, sier Helland til VG.

– Snakket dere sammen sammen eller var kroppsspråket tydelig nok?

– Blikkene våre møttes. Han så vel på øynene mine at jeg var sikker på å score. Da var det ikke noe problem. Han vet at jeg liker slike anledninger.

Trippet som Klæbo

Med en teknikk som minnet om den Manchester United-spiller Paul Pogba har blitt kjent for, tok Helland sakte tilløp, før han banket ballen utagbart i mål.

– Det var ikke noe Pogba-tripping. Det var lange, seige steg, slik som Klæbo og Northug gjør når de er ute i myra og springer. Slik var jeg i tilløpet. Jeg vet at det er det verste keeperen vet, for da kan han ikke jukse og gå tidlig. Da skal det være en smal sak å legge ballen høyt.

Muligheten til å kjempe om hundrevis av Champions League-millioner stod på spill, men Helland lot seg ikke påvirke av presset - tvert imot.

– Jeg elsker slike situasjoner. Får vi straffespark i en cupfinale eller en Champions League-finale, så er jeg førstemann som rekker opp hånda. Enda verre; får vi straffe på overtid i en kamp vi må vinne for å rykke ned, så har ikke jeg noe problem med å ta straffe.

– Mike skulle tatt den

Til VG sier Rosenborg-trener Eirik Horneland at det var Mike Jensen som skulle tatt straffen. Men etter at avansementet var sikret, virket han ikke spesielt sint for byttet av straffeeksekutør.

– Mike skulle tatt den straffen, men så så jeg at Pål gikk bort og sa at han ville ta den. Han stjal den ikke, jeg tror de ble enige om det. Det viser klokt lederskap av begge to. Begge to hadde nok klart å sette den, men Pål virka veldig trygg, sier Horneland til VG.

Overbeviste kapteinen

Kaptein Mike Jensen forklarer hva som skjedde:

– Jeg tok ballen og gjorde meg klar. Da så jeg at Pål stod og så meg med litt spørrende øyne, sier Jensen, før han siterer samtalen dem imellom:

«Har du lyst til å ta den?»

«Ja.»

«Men er du sikker?»

«Ja.»

Der og da ble kapteinen overbevist.

– Det er noen situasjoner som bare er skapt for Pål André Helland. Jeg tror det var en sånn situasjon i dag.

God som gull

Da hadde Rosenborg stanget og stanget i sytti minutter, og kommet til den ene sjansen større enn den andre, men uten å få ballen i mål. Så inntok innbytter Helland og satte inn ledermålet.

Fem minutter før slutt viste høyrevingen at han kan være gull verdt for Rosenborg; denne gang med høyre fot.

Birger Meling ofret seg og vant igjen ballen høyt, før Helland fyrte løs fra 25 meter. Ballen gikk via Søderlund, utmanøvrerte keeper, og dalte i mål.

Nå venter slovenske Maribor i tredje kvalifiseringsrunde.

Publisert: 31.07.19 kl. 20:54 Oppdatert: 31.07.19 kl. 22:36