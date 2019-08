GRATULERES: Håkon Evjen (med ansiktet mot kamera) gratuleres av Fredrik Bjørkan (nummer 24) og Anders Konradsen (t.v.). Foto: Fredrik Hagen

Advarer Glimt mot stormannsgalskap – tror på Evjen-overgang til 35 mill.

DRAMMEN/OSLO (VG) Eurosport-ekspert Joacim Jonsson ser bare én ting som kan forhindre Håkon Evjen (19) i å forlate Bodø/Glimt i sommer.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det eneste som kan stoppe det, er stormannsgalskap i Glimt; at de tenker at de kan dra inn veldig mye penger, sier Joacim Jonsson til VG i kjølvannet av Bodø/Glimts 3-1-seier borte mot Strømsgodset, der Evjen bidro med to mål.

Spesielt det første var av det vakre slaget - se bare her:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Eurosport-eksperten listet Evjen opp som nummer to over Eliteseriens heteste salgsobjekter i sommer, og føler seg fremdeles sikker på en overgang for 19-åringen før vinduet lukkes. I England skjer det allerede når torsdag blir til fredag, og ettersom både Manchester City og United, ifølge VGs kilder, var til stede under mandagens kamp, vil ikke Jonsson utelukke en overgang i løpet av de neste dagene.

– Jeg ser ikke bort fra at det blir en kamp mellom City og United, og i så fall kan det bli en sum på 30–35 millioner kroner. Men det ramler ikke inn 60–70 millioner, selv om klubbene har det. De brenner ikke penger i peisen heller, sier Jonsson.

Alt om sommerens overgangsmarked finner du i vårt Silly Season-studio!

– Om det ikke skjer, la oss si at han går til en nederlandsk eller belgisk klubb, så tror jeg det er mer realistisk med en sum på 20-tallet i antall millioner, fortsetter han.

les også Se hvem som kom på rundens lag!

– Jeg må prestere fremover

– Jeg tenker at det er mye penger. Fotball er ferskvare, og det er sånn det er nå til dags. Det er selvfølgelig artig at noen sier man er verdt mye penger, men jeg må jo prestere fremover også. Det har jo ikke så mye å si hvis man ikke presterer fremover, sier Evjen til VG om den spådde overgangssummen.

Han forteller også at han ikke har hørt noe om en mulig overgang ennå, og at det derfor er for tidlig å si noe mer om det.

– Hvorfor tror du han mener du er så mye verdt?

– Han har nok analysert og sett her og der. Forhåpentligvis har jeg bevist at jeg er en viktig brikke for laget, svarer Evjen.

– Det hadde vært hyggelig å gi 30 millioner til Bodø/Glimt?

– Ja, selvfølgelig. De fortjener det etter alt de har gjort og alt de har vært gjennom. Men man vet ikke enda, så det blir litt for tidlig å si noe angående overganger og sånn, sier 19-åringen.

Jonsson berømmer måten Evjen har stått frem på denne sesongen, spesielt hvordan han har slått tilbake etter et noe mislykket U20-VM.

– Dit kom han litt syk og ikke i topp form, og da kan man fort få en nedtur. Men han har snudd det, og det viser en mental styrke. Han er jordnær, men selvsikker, og ikke på en arrogant måte. Ser man på gutten, tenker man kanskje at han er en spinkel unggutt som ser litt redd ut, men han utstråler en enorm selvtillit både på og av banen. Han har vist at han har det, sier Jonsson.

40 millioner for superduo?

På en liste publisert hos Eurosport trekker Jonsson frem Glimt-spiller Amor Layouni som et av de heteste salgsobjektene i dette vinduet. Layouni blir plassert på fjerdeplass på den listen, bak Børkeeiet (solgt til Odense), Evjen og Sarpsborg 08s Kristoffer Zachariassen. Han tror kantspilleren kan være verdt mellom seks og åtte millioner.

Det betyr at Glimts superduo kan bli solgt for til sammen 40 millioner kroner - skulle Jonssons spådommer stemme.

– Den største summen tror jeg de får for Evjen, sier Layouni til VG og ler.

– Det var snilt av ham. Det som skjer, det skjer. Akkurat nå er jeg i Glimt, jeg tar bare en kamp av gangen og forsøker bare å vinne kamper her, fortsetter svensken som videre henviser til sin agent.

Layouni har også imponert i vårsesongen, blant annet da han scoret hat trick mot Lillestrøm:

Publisert: 06.08.19 kl. 08:28

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post