Skreddersydd for spissing

En pendel mellom pokaler og pengeproblemer har formet «die Schwarzgelben» – klubben som i dag fungerer som fluepapir på supertalenter.

34 minutter borte mot Augsburg var alt Erling Braut Haaland trengte for å gi Borussia Dortmund-fansen en pirrende pekepinn på hva mer som kan komme.

Men hva har egentlig trippelhelten selv i vente?

Nå skal den norske 19-åringen få møte «die Gelbe Wand», den legendariske ståtribunen på gigantanlegget som rommer 81.365 personer. Det er historisk mest kjent som Westfalenstadion, oppkalt etter delstaten Nordrhein-Westfalen, der klubben har en lang historie preget av «Revierderby-rivalisering» med Schalke 04.

Her har klubben med nesten 150.000 medlemmer i nyere tid skapt en kultur innprentet med «er du god nok, er du gammel nok»-tankegang.

På den siste pressekonferansen før fredagskampen mot Köln, var trener Lucien Favre hemmelighetsfull om hvorvidt Haaland starter eller ei. Men er det én ting nordmannen neppe trenger å bekymre seg for, er det spilletid fremover. Ikke bare fordi han er brennhet målt etter alle mulige parametere, men like fullt ut fra hvordan «BVB» er blitt driftet i nyere tid.

Klubbens historie inneholder flere faser med betydelige økonomiske problemer, blant annet på 70- og 80-tallet. På det glade 90-tallet høstet så klubben mye heder og ære under Ottmar Hitzfeld, med Champions League-triumfen i 1996/97 som det største.

Men det har gått i bølger, både hva gjaldt poengfangst og pengebeholdning, og med et nytt årtusen kom nye vanskeligheter.

Det kom et viktig veiskille rundt 2005, da Borussia Dortmund var på konkursens rand, noe som blant annet utløste at stadionnavnet ble omdøpt til «Signal Iduna Park», etter salg til et forsikringsselskap.

Gradvis ble ungdomsløftet veien ut av uføret.

Frustrasjoner, trenerskifter og varierende resultater fulgte klubben en stund – men så kom et av fotballens bredeste glis til klubben.

«Byggmester Klopp» vant Bundesliga med Borussia Dortmund i 2010–11 med et rekordungt mannskap. Året etter ble det både serie- og cuptriumf, og Jürgen Klopp tok også klubben til en Champions League-finale før han forsvant til Liverpool.

Men det er altså satsing på og utvikling av talenter som er det haalandske hovedpoenget her.

Atmosfæren på Westfalenstadion, eller Signal Iduna Park som den må formelt heter, er kjent for å være enorm. Foto: Erik Haugen Aspaas

Noen eksempler:

Engelske JADON SANCHO valgte i 2017 å flytte til Tyskland og Borussia Dortmund, etter å ha vokst opp som spiller i Watford og Manchester City. Å få spilletid hos en klubb av dette formatet, fremfor å slite med tillit hos Guardiolas lyseblå, skal ha vært en av grunnene. Han blir neppe evig spillende i det tyske Ruhr-området, men summene det spekuleres i er allerede spinnville om han skal tilbake til England.

Amerikanske CHRISTIAN PULISIC signerte for klubben som 16-åring, debuterte i Bundesliga før han ble myndig og er siden blitt den nest dyreste klubbeksporten da Dortmund solgte ham til Chelsea.

Polske ROBERT LEWANDOWSKI var ikke fullt så ung, men fortsatt tidlig i karrieren, da han ble hentet fra Lech Poznan i 2010. Resten har vært et eventyr, med 74 mål for de gulsvarte, før Bayern München kjøpte spissen.

Franske OUSMANE DEMBÉLÉ ble hentet fra Rennes som tenåring, og ble i klubben i en relativt kort periode, før det ble et økonomisk kjempesalg til Barcelona.

I samme kamp som Haaland scoret tre, ble 17 år gamle GIO REYNA den yngste amerikaneren gjennom tidene til å spille i Bundesliga.

Dette indikerer en modell, med spill i en tysk toppklubb som også jevnlig er i Champions League, som viser seg forlokkende på talenter i en viss fase.

Dette er gjerne spillere som trenger kombinasjonen av å bli satset på og at utfordringene er på høyt nok nivå.

Dessuten viser empirien at veien gjerne går videre fra Dortmund etter å ha tatt sentrale

steg. Her er det Erling Braut Haaland nå kan følge i interessante fotspor. Med det han har fått til i Salzburg og den starten i Dortmund, er det ikke rart at forventningene til en tenåring nærmest fremstår ubegrensede.

Mye tyder på at hele Haalands vesen gjør at han takler det finfint, men i den alderen er det samtidig heller ikke rart om det snart svinger litt.

Om vi skal våge å helle ørlite malurt i et skinnende beger, er det heller ikke så sikkert at alle motstandere vil gi ham den autostradaen Augsburg uforståelig nok tilbød – med det resultatet at kampen snudde totalt.

Men makan til spennende spiss har vi ikke hatt i Norge på minst en fotballgenerasjon.,

Og kanskje aldri.

PS. Linjen i Borussia Dortmund har ikke bare skapt resultater på banen i nyere tid. På den siste oversikten til Deloitte over de klubbene som tjener mest i verdens, er Haalands arbeidsgiver nå på en tolvteplass.

