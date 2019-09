MÅLFEIRING: Neymar og lagkameraten Marco Verratti mot Lyon sist helg. Foto: EMMANUEL FOUDROT / X02976

Trenerlegenden: – Neymar gjør mye dumt

Vicente del Bosque tror at Kylian Mbappé har det som skal til for å etterfølge Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Derimot kan trenerlegenden styre seg for Neymars oppførsel.

Nå nettopp







Her er onsdagens oddstips

Som gjest på Cadena SER's El Larguero-program tirsdag morgen, gjengitt av AS, uttalte den tidligere Real Madrid-, Besiktas- og Spania-sjefen seg befriende klart.

– Neymar gjør mye dumt, og han er ikke et eksempel å følge i det hele tatt, men som fotballspiller er han veldig god, uttalte Vicente del Bosque.

Brasilianeren spilte tidligere i Barcelona, og det var i sommer masse rykter om at han var på vei bort fra Paris Saint-Germain. I sommer ble han anklaget for voldtekt, men kvinnen som kom med disse påstandene, ble nylig siktet for svindel, utpressing og æreskrenkelse. Politiet mener hun har løyet.

68-åringen mener Messi er verdens beste fotballspiller.

les også Granada leder La Liga etter bragd mot Barcelona

– For meg er han den beste. Messi er tidenes beste spiller, men det er ikke å ta noe fra Cristiano Ronaldo. I fjor turte noen å hevde at Ronaldo var ferdig, at det ikke betydde noe om han ble borte. Messi og Cristiano har ingen grenser, sa mannen som trente Real Madrid i perioden 1999–2003, i tillegg til å ha vært fungerende sjef et par ganger tidligere.

Onsdag er det 97 millioner i Vikinglotto! Trykk her for å levere spillet ditt før kl. 18.00!

Om Kylian Mbappé sa del Bosque:

– Mbappé har alle kvaliteter som skal til for å bli Cristiano Ronaldos og Lionel Messis arvtaker, men han trenger fortsatt å fininnstille spillet. Det samme gjelder Vinicius - selv om han fremdeles har en vei å gå.

Del Bosque førte Real Madrid til to La Liga-gull og to Champions League-triumfer. Senere ble han trener for John Carew i Besiktas. Krisen i Barcelona kommenterer han slik:

– Ernesto Valverde er mer enn kapabel til å takle fremtiden i Barcelona.

Selv har del Bosque imidlertid ingen planer om å komme tilbake som trener:

– Jeg savner det ikke i det hele tatt. Vil jeg noen gang være trener igjen? Nei, aldri i livet. Jeg har allerede vært to av de beste stedene det går an å være trener, svarte Vicente del Bosque.

les også Klopp viste klasse i takketale - Messi og Rapinoe årets spiller

VGs oddstips: Real Madrid-Osasuna: Begge lag scorer

* Dette er en La Liga-duell med to lag som ennå ikke har tapt i sine respektive fem åpningskamper. Real Madrid står med en 3-2-0-flyt, mens Osasuna har bokført 1-4-0.

* Real Madrids 1-0-bortetriumf over Sevilla søndag kveld var en opptur. Og trolig ble den verste kritikken mot trener Zinedine Zidane stilnet. Til kveldens kamp har franskmannen valgt å spare Gareth Bale (a). Fra før er det klart at fem spillere er skadet. Osasuna har på sin side to mann ute.

*Hjemmeodds til 1,22 i et vanlig HUB-spill er labert, og vi er «tvunget» til å prøve noe mer inspirerende. Osasuna har vært dyktige på å komme til målsjanser så langt. Og i fem av syv siste tilsvarende møter har begge lag scoret.

Vårt forslag er derfor at begge lag scorer til 1,70 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Strive sender kampen.

Publisert: 25.09.19 kl. 13:31

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om