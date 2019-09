OVERRASKET: Alexander Tettey, her i sentrum av Norwich, er forbløffet over hvor mye oppstyr som skapes når han nevnes i forbindelse med gamleklubben Rosenborg. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Tettey tar oppgjør med RBK-kobling: – Jeg jakter ikke en kontrakt

NORWICH (VG) Alexander Tettey (33) har sett seg lei av de konstante spekulasjonene om en overgang «hjem» til Rosenborg etter at Premier League-karrieren er over.

Derfor ønsker han å gjøre sitt standpunkt klart én gang for alle, for å slippe flere misforståelser idet kun ni måneder gjenstår av det som etter alt å dømme blir hans siste kontrakt med Norwich.

– Det er viktig at det som skrives, er sant, og at det ikke blir fremstilt som at jeg jakter noe. Jeg jakter ikke en kontrakt med Rosenborg, jeg jakter ikke å fremstille det som at «jeg skal tilbake, lag plass til meg». Absolutt ikke. Det skal jeg ikke ha noe av, sier Alexander Tettey til VG, sittende på en café i Norwich.

De siste årene har han opplevd medieoppslag om ham og Rosenborg som misvisende. Han har ingen intensjoner om å gjøre comeback i trønderklubben, der han spilte fra han var 16 til 23 år, dersom det bare er for å ha noe å gjøre i slutten av karrieren, og vil ikke ha på seg å flørte med «eksen».

– Jeg elsker Rosenborg, de betyr veldig mye for meg og «bla, bla, bla», men jeg har ikke lyst til å dra til Rosenborg som en 34-åring som alle bare vil huske for hvordan han var før. Det gir meg ingenting, det gir klubben ingenting, det gir fansen ingenting. Det gir meg absolutt ingenting å spille på kunstgressbaner i kaldt vær og alt det der. Så hvis jeg skulle kommet tilbake til Rosenborg, så skal det være fordi jeg har motivasjon til det, og fordi klubben har lyst til det, ikke fordi folk sier at det hadde vært fint, sier en tydelig og engasjert Tettey, som nylig var med på denne sjokkseieren over Manchester City:

Ved nyttår står han fritt til å forhandle med andre klubber om en kontrakt fra neste sommer. Sist han var i samme situasjon, stormet ryktene om et RBK-comeback. Til slutt ble Tettey nødt til å roe det hele ned med en Twitter-melding der han avviste å ha vært i dialog med gamleklubben:

– Det kan gjøre meg forbannet når ting blir skrevet uten at jeg har sagt det, eller at jeg ikke blir fremstilt som den personen jeg er, sier Tettey.

Noen måneder senere, fremdeles uten å ha forlenget Norwich-avtalen, utnyttet han noen fridager til å reise til Trondheim, der kona Marit er fra. I den forbindelse stakk han innom Lerkendal for å trene – og la ut et Instagram-bilde iført RBK-drakt som fikk telefonen hans til å koke.

– Jeg synes hele greia er så komisk. Det er helt utrolig. Jeg visste ikke at det skulle skape så mye oppstyr. Det er litt sjokkerende for meg. Jeg tenkte «wow», sier Tettey, som i senere tid har fått påminnelser om episoden av sin agent Bjørn-Tore Kvarme:

– Han gjør fortsatt narr av det og sier at jeg ikke burde stilt opp i Rosenborg-klær.

I mai 2018 signerte han omsider en ny toårsavtale med Premier League-klubben. Men spekulasjonene rundt en RBK-overgang har vedvart. Det har blant annet den langvarige boligjakten hans i Trondheim bidratt til.

– Det har vært en irritasjon for meg, for det er ikke noe jeg vil ha på min kappe. Det er veldig viktig at det blir fremstilt riktig. Hvis RBK vil ha meg, må jeg ha motivasjon til å gå tilbake og spille i Norge. Det er ikke nødvendigvis slik at den motivasjonen hverken kommer til å være der eller er der nå. Det er sånn det er per dags dato, sier Tettey, som etter noen runder med ryktestorm bestemte seg for å tone ned uttalelsene sine i frykt for mer hysteri.

– Det har vært ganger hvor jeg har sagt at jeg ikke har lyst til å si så mye om det, for å unngå misforståelser for min del og for alles del, sier den vanligvis frittalende mannen, som viste frem skuddfoten sin på følgende vis i fjor:

I juli ble det klart at Tettey og kona har blitt huseiere i Trondheim. Huset skal totalrenoveres, så det vil ikke bli bebodd med det første, men planen er at paret etter hvert skal flytte dit med de to barna sine.

– Da høres det jo praktisk ut å spille for RBK?

– Det beste hadde vært at jeg har en jobb der når jeg flytter hjem til Trondheim, ja, enten det er Rosenborg eller en barnehage eller et eller annet. Det hadde vært fint. Uten at jeg sier at det må skje. Sånn ser jeg på det.

Publisert: 19.09.19 kl. 11:04







