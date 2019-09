Thore Baardsen Pedersen (t.h.) får hyggelige ord fra kapteinen Christian Grindheim etter sin 1–0-scoring. Foto: Terje Bendiksby

Haugesund til semifinalen med tre perlemål

(Mjøndalen-Haugesund 1–3) Tre perlescoringer av FK Haugesund ga 3–1 i NM-kvartfinalen i Mjøndalen.

«Araberne» var tapende cupfinalist i 2007, men har aldri gått til topps i NM. Både Vard og Haugar var i finaler på 1960- og 70-tallet, men tapte disse.

Thore Baardsen Pedersen og Torbjørn Kallevåg laget mål nummer én og tre på kjempeskudd, mens Martin Samuelsen sto for en like sterk prestasjon da han nikket inn 2–0-målet.

– Vi har som mål å komme til finalen, sa Pedersen til NRK etterpå.

– Nå har vi virkelig sjansen, fastslo Martin Samuelsen.

– Det er de vakre målene vi kommer til å huske, sa NRKs ekspertkommentator Morten Morisbak Skjønsberg.

Mjøndalen fikk et par viktige dommeravgjørelser mot seg.

– Veldig skuffende. Vi har ballen mye, men det virker farligere når Haugesund kommer. Og de skyter to vanvittige skudd, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NRK.

Haugesund gikk i ledelsen etter 17.25 i 1. omgang. Det var et prosjektil fra backen Thore Baardsen Pedersen: Han traff perfekt med høyre vrist, ballen før gjennom luften og duppet på perfekt tidspunkt inn i mål.

HØYT OPPE: Martin Samuelsen (t.h.) knuste Quint Jansen i duellen da han headet inn 2–0 for Haugesund. Keeper Faye Lund var sjanseløs. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg ble tatt litt på sengen, innrømmet Mjøndalen-målvaktenJulian Faye Lund i et NRK-intervju.

– Jeg kjente at jeg traff godt. Jeg dempet ballen på brystet og prøvde lykken. Av og til så treffer du sånn, sa målscoreren selv. Det var hans første mål for FKH.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var fornøyd med 1. omgang, men innrømmet at de ikke klarte å skape nok.

Haugesund var imidlertid gode til å presse, og Mjøndalen slet i starten på 2. omgang.

Etter 56 minutter fortvilte Mjøndalen over å bli avblåst for offside. Dommertrioen så ikke at ballen kom fra en Haugesund-spiller til Jacob Bergström, som kom alene igjennom.

– Det var åpenbart at ballen kom fra en Haugesund-spiller. Jeg er så skuffet over fjerdedommeren, sa Vegard Hansen i et NRK-intervju.

– Dommeren skal se det. Dommeren bør ha kontroll på hvem som slår ballen igjennom. Mjøndalen blir fratatt en stor sjanse, sa NRKs ekspertkommentator Morten Morisbak Skjønsberg på direkten.

Dommer Kristoffer Hagenes innrømmet feilen etter å ha sett på NRKs bilder:

– Når vi ser bildene, er det soleklart at den kommer fra en gul spiller. Det gjennomløpet der skulle ikke ha vært avblåst for offside.

I stedet ble det 2–0. Christian Grindheim var hjernen bak. Han la en perfekt ball inn i feltet. Martin Samuelsen gjorde kanskje sitt livs best timede opphopp - og nikket i mål. Han knuste Quint Jansen i duellen.

I cupkampen mellom disse to lagene i fjor klarte Mjøndalen å komme tilbake fra 0–2 til 2–2 (for siden å tape på straffer). Oliver Occean ble etter hvert byttet inn. Han hadde med en lapp inn på banen fra Vegard Hansen. Der sto det at Mjøndalen skulle legge om til mer offensivt.

Etter 84 minutter reduserte nettopp Occean til 1–2 - etter en feil av Haugesund-keeperen. Men i stedet for 2–2 ble det 3–1 til Haugesund - på nok et kjempeskudd. Denne gang var det Torbjørn Kallevåg som fikk perfekt treff. Faye Lund var sjanseløs.

Mjøndalen ble kanskje snytt for straffespark helt på slutten, men da var kampen allerede avgjort.

Haugesund var i cupfinalen i 2007 - men tapte den gang 2–0 for Lillestrøm - etter to mål av nåværende Mjøndalen-spiller Olivier Occean.

PS: Mjøndalen stilte uten kapteinen Christian Gauseth, som var ute med strekk.

