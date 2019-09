DRØMMEKVELD: Luke Matheson, med drakten til Manchester Uniteds stortalent Mason Greenwood over skuldrene, forlater Old Trafford-gresset sammen med lagkamerat og keeper Robert Sanchez. Foto: Alex Livesey / Getty Images Europe

Skoleelev (16) scoret mot Solskjær – kobles til United

MANCHESTER (VG) Luke Matheson (16) fikk fri fra skolen for å forberede seg til kamp på Old Trafford. Dagen etter å ha scoret mot Manchester United skal Rochdale-sensasjonen ha prøve i psykologi.

Den 2002-fødte høyrebacken entret det lille presserommet på Old Trafford sent onsdag kveld og satte seg på podiet. Det ungdommelige ansiktet hans var så vidt synlig fra første rad, men 16-åringen sjarmerte de oppmøtte journalistene i senk.

Etter å ha scoret i 1–1-kampen mot Manchester United, som storklubben til slutt vant på straffer, var det ikke snakk om at tenåringen skulle skjermes fra mediene. Det er ikke obligatorisk for hverken managere eller spillere å stille til pressekonferanse i ligacupen, så Ole Gunnar Solskjær valgte å droppe det, men kampens yngste spiller møtte opp som den eneste i tillegg til sin manager.

les også Solskjær: – Ikke det vi vil ha

– Jeg tror ikke jeg klarer å beskrive det med ord, men det var virkelig en spesiell kveld for meg. Følelsen og feiringen i garderoben var surrealistisk. Det er noe jeg aldri har opplevd før, og jeg tror aldri jeg kommer til å oppleve igjen, sier Matheson, men prestasjonen hans mot United tyder på at han kan ha mange store opplevelser foran seg i fotballkarrieren.

Ifølge Manchester Evening News er Manchester United, i likhet med Liverpool, interessert i den purunge høyrebacken, som leverte en prikkfri «audition» foran over 50.000 tilskuere. Han var uredd, teknisk habil, rask, energisk – og kronet det med en scoring som du kan se her:

– Elsker ham

Manageren hans, Brian Barry-Murphy, er ikke i tvil når VG spør om han tror Matheson vil ende opp i en klubb som Manchester United.

– Han er en spiller som man ser er på et annet nivå, så for å svare på spørsmålet ditt: Ja. Men jeg tror det er veldig bra for ham å spille førstelagsfotball med oss. Det er nok en annen vei enn 16-åringene i Manchester United tar, men hvem kan si hva som er den rette veien?

– Han gjorde ikke et dårlig inntrykk på Old Trafford ...

– Nei, jeg elsker ham. Min største bekymring er at jeg vil beholde ham så lenge jeg vil, sier Barry Murphy.

les også Sjekk Solskjærs vanvittige kollaps: – Fansen er ikke dumme

Unggutten, som er oppvokst i Manchester-området, men er Norwich-fan, viser ingen tegn til hastverk.

– Jeg er bare 16 år. Bank i bordet, jeg håper jeg får en lang spillerkarriere. Hvem det blir for, vet jeg ikke, men jeg gleder meg til hva fremtiden vil bringe, sier han til VG.

JUBELRUS: Luke Matheson feirer målet sitt på Old Trafford. Foto: Richard Sellers / PA

Mønsterelev: – Vil ha en backup-plan

Det er ikke bare på fotballbanen han imponerer. Matheson fullførte nylig grunnskolen med toppkarakterer, og til tross for en fremadstormende fotballkarriere fordyper han seg nå i psykologi, historie og sosiologi. Han stiller på skolen én dag i uken og jobber ellers med et eget program etter treningene. Egentlig skulle han stilt på skolen onsdag, men han fikk fri for å forberede United-kampen.

Allerede torsdag er det tilbake til skolebenken, der han skal ha prøve i psykologi.

– Utdanning er noe jeg er veldig glad i. Jeg elsker å lære, det er det jeg vil gjøre, for fotballen gir deg ingen garantier. Du vet aldri hva som kan skje. Du kan bli verdens beste spiller, men alt er mulig. Jeg vil ha en backup-plan i tilfelle, forklarer Matheson.

– Hvordan blir det å møte vennene dine på skolen nå?

– De fleste av vennene mine er United-fans. Jeg har ikke skrudd på telefonen min ennå. Jeg kvier meg litt for det. Jeg vet ikke hvordan det blir i morgen. Jeg tror jeg kommer til å komme litt sent, for jeg får nok ikke sove i natt. Jeg kan ikke vente med å se dem.

