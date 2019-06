King- og Ødegaard-hysteri før EM-kvalikkampene

ULLEVAAL STADION (VG) Søndag inspirerte Joshua King (27), Martin Ødegaard (20) og resten av landslaget flere hundre barn på Norges nasjonalarena. Fredag må de overbevise på nytt på samme sted - mot Romania.

– Kan jeg få et bilde?

– Spiller du Fortnite?

– Joshua King er sinnssykt god!

– Ødegaard er geit (greatest player of all time).

Barna som møtte opp på Ullevaal stadion søndag ettermiddag serverte mange meldinger i møte med de norske landslagsspillerne. To ganger eskalerte lydnivået litt ekstra. Det var da Premier League-stjernen King og Real Madrid-eiendommen Ødegaard kom gående mot dem.

– Vi gjør jo dette her én gang i året. Det er alltid gøy å gi tilbake til ungene som kommer og støtter oss på kamper, forteller King til VG, som du kan se i videoen øverst i saken.

Har vært en av dem

Selv om regn og sur vind gjorde at rammen var alt annet enn idyllisk, tok King, Ødegaard og de andre spillerne seg god tid til de fremmøtte barna.

Med 12 nye Premier League-mål på CV-en før de kommende EM-kvalifiseringskampene mot Romania fredag og Færøyene neste mandag, bekreftet samtidig King at formen er god.

Søndag var det en smilende spissprofil som stilte opp på bilder og signerte autografer i over en halvtime.

– Jeg har alltid fått støtte fra unge gutter i Oslo. Jeg var en av dem selv, da jeg var liten og fulgte John Carew og de store gutta. Nå er jeg en av dem. Det er alltid gøy å gi tilbake. Selv om det regner og er litt dårlig vær, var det mange som møtte opp. Glade gutter, forteller King, før han svarer kontant på forventningene til landslagssamlingen:

– Seks poeng!

Landslagstroppen Keepere: Sten Grytebust (Odense), André Hansen (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd). Forsvar: Kristoffer Ajer (Celtic), Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Meling (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Fulham), Sigurd Rosted (Gent), Stefan Strandberg (FC Ural), Jonas Svensson (AZ). Midtbane: Sander Berge (Genk), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Moi Elyounoussi (Southampton), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (West Bromwich), Martin Ødegaard (Vitesse), Fredrik Midtsjø (AZ), Ole Kristian Selnæs (Shenzen). Angrep: Bjørn Maars Johnsen (AZ), Tarik Elyounoussi (AIK), Ola Kamara (Shenzen), Joshua King (Bournemouth). Vis mer vg-expand-down

Ødegaard enig

Etter 2–1-tap i Spania og 3–3 hjemme mot Sverige har King korrekt: Norge må vinne de to kommende matchene for å ha heng på tetlagene i EM-kvalifiseringsgruppen.

Det er også Ødegaard innforstått med.

– Det blir viktig. Først er det Romania – men det er seks poeng vi trenger, sier Ødegaard til VG.

Drammenseren ble for kort tid siden tatt ut på årets lag i Nederland, etter 11 scoringer og 13 målgivende pasninger for Vitesse i løpet av det siste året. Til glede for alle fotballinteresserte nordmenn, varsler 20-åringen at den uhyre gode formen er intakt.

– Den kjennes bra ut. Jeg har akkurat avsluttet (sesongen), så for min del kjennes det bra ut, forteller Ødegaard, før han fortsetter å skrive autografer.

GOD STEMNING: Martin Ødegaard og Mats Møller Dæhli koste seg under treningen på Ullevaal stadion søndag ettermiddag. Foto: NTB scanpix

Publisert: 02.06.19 kl. 21:54 Oppdatert: 02.06.19 kl. 22:40