STJERNEDUO: Caroline Graham Hansen og Guro Reiten var begge sentrale da Norge åpnet VM med en 3–0-seier. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Bryr seg ikke om Hegerberg-kaoset

NICE (VG) «De fortjener ikke Hegerberg-mas» skrev jeg om de norske landslagsspillerne for en uke siden. Det gikk som det måtte gå.

Med mas fra alle kanter, særlig den andre siden av Atlanteren.

Men den norske leiren ser ikke ut til å bry seg på den franske rivieraen. De bor ved Antibes, trener i Cannes og skal spille kamp mot Frankrike i Nice i deilig kveldsvarme onsdag.

Akkurat nå fremstår det som en tropp i full harmoni, null påvirket av oppstyret rundt Ada Hegerbergs fravær. Det føles tvert imot som at samholdet utvikler seg til å bli enda sterkere på innsiden, jo mer turbulens det er på utsiden.

CELEBRITETEN: Mens det norse laget forberedte seg til VM, var Ada Hegerberg på French Open, og i billedteksten heter det «celebriteter på French Open 2019». Foto: Rindoff Petroff/Suu / French Select

Hegerberg er fotballens største stjerne på kvinnesiden. Uten å delta er hun VMs mest omtalte spiller de første dagene, og det vil neppe avta frem mot onsdagens møte mellom Norge og Frankrike, eller Norge og Lyon, som det også kan kallres.

Syv av dem som startet mot Sør-Korea i åpningskampen er lagvenninner med Hegerberg: Bouhaddi i mål, Renard og Bathy på stopperplass, venstreback Majri (som er overalt), kaptein Henry på midten, livate Cascarino til høyre og Hegerbergs mangeårige venn og spisspartner Le Sommer til venstre.

Amel Majri stilte på mandagens franske pressekonferanse i Mandelieu-la-Napoule, én mil vest for Cannes. Rundt 30 journalister og syv TV-kameraer var på plass, Frankrike har VM-feber, på det meste ble 4–0-festen mot Sør-Korea fredag kveld sett av 10,9 millioner franskmenn, 44 prosent av alle som så TV fulgte VM-åpningen.

Majri var god, som vanlig. Hun hadde også den målgivende pasningen til Ada Hegerbergs tredje scoring i Champions League-finalen for en snau måned siden, og fikk flere spørsmål om den norske Gullballen-vinneren. Venstrebacken/-kanten åpnet alle svar med å smile som forbildet Ronaldinho, og slo fast at «vi klager ikke» på spørsmål om hvordan det er å slippe Hegerberg på motsatt side.

Et par timer tidligere, i Cannes, virket ikke Norges landslagssjef Martin Sjögren det minste stresset av spørsmål om spissen som forlot ham etter EM-nedturen i 2017.

«Vi er så vant til dette nå. Det har pågått i to år. Og spillerne takler det», sier han etter Norges trening på Stade Pierre de Coubertin, den gamle hjemmebanen til spillere som Zinédine Zidane, Patrick Vieira, Luis Fernandez, Ruud Krol og Jan Koller.

Det er lett å se at det er lenge siden Zidane lekte seg der (89–92). Den siste sesongen i toppdivisjonen var i 97/98. Cannes er nede på nivå fem etter økonomisk rot, stadionet er nedslitt og langt unna det man forbinder med denne pengestinne delen av Frankrike.

Men de norske spillerne stråler som filmstjerner etter befriende 3–0 over Nigeria i åpningskampen. Deres tid er nå, de fleste står trolig midt oppe i karrierens høydepunkt og veldig større utfordring enn å møte Frankrike i Frankrike får man ikke. De har svart ferdig på spørsmål om Ada Hegerberg, de orker ikke mer, refrenget er det samme: Hun vil ikke være med og da kan de ikke bruke energi på å snakke om henne.

STØTTESPILLER: Lise Klaveness sammen med Guro Reiten etter seieren over Nigeria. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mentalt slipper de likevel ikke helt unna, hun finnes i bakhodet hele tiden, uansett hvilken vei de vrir telefonen er Hegerberg der, i de fleste sosiale medier dukker en mening opp, for eller imot. Steile fronter er det uansett.

Tidligere landslagsspiller Lise Klaveness, nå NFF-direktør, mener spillerne har full ro og poengterer at det ikke er noe hun bare sier. Hun kaller det en prosess som gjør at utenomsportslig styr som dette skal kunne takles, roser Martin Sjögren og peker også på hjelpen fra Olympiatoppen i denne fasen.

Selv finske Hufvudstadsbladet har en lang kronikk for å forklare Hegerbergs nei, i Frankrike analyseres det, i England menes det og amerikanerne, de som historisk sett er best i fotball på kvinnesiden, er aller mest opptatt av Hegerberg.

Den gamle rebell-storkeeperen Hope Solo, nå BBC-ekspert, mener Hegerberg har vist et mot andre spillere ikke har ved å si nei, den gamle storspilleren og kulthelten Alexi Lalas, nå Fox Sports-ekspert, ber Hegerberg være mer konkret på hvorfor hun sier nei, Sports Illustrated-journalisten Grant Wahl stiller seg «ett hundre prosent» bak Hegerbergs avgjørelse.

ESPN skriver «No Hegerberg, No Problem», og den tidligere amerikanske landslagsspilleren Kate Markgraf (201 kamper) mener Hegerberg må vise at hun også kan bære et lag, ikke bare være god for et Lyon som «hjelper» henne med å skape veldig mange sjanser.

Trond Johannessen, i Frankrike

Svenskene er også hektet. Petra Thorén i Aftonbladet mener det er som Argentina uten Messi, Portugal uten Ronaldo eller Sverige uten Zlatan.

Expressens Tomas Petterson var til stede på den første norske kampen.

«Inga frågor, Tomas?» spurte landslagssjef Martin Sjögren i retning landsmannen Petterson etter den offisielle pressekonferansen. Og nei, han hadde ingen spørsmål, men han hadde en ganske tydelig konklusjon, og dette trenger vel ingen oversettelse:

«Du kan vara aldeles lugn, Ada. Ditt gamla Norge klarer seg hur bra som helst uten dig», slo han fast under tittelen «Norge ble bättre uten sin krånglande stjärna».

Vi får se hva Expressen-kommentatoren skriver onsdag kveld.

Publisert: 11.06.19 kl. 11:48