Pogba hinter om exit: – En god tid for en ny utfordring

Ifølge spanske medier skal Paul Pogba desperat ønske seg en overgang til Real Madrid. Manchester Uniteds franske superstjerne legger ingen demper på ryktene.

– Det har vært mye snakk og mye tenking. Jeg har hatt tre år i Manchester og gjort det bra. Det har vært noen gode øyeblikk og noen dårlige, men sånn er det overalt. Etter denne sesongen og med alt som skjedde, med min beste sesong hittil… Jeg tror det kan være en god tid for meg med en utfordring et annet sted. Det er noe jeg vurderer, en ny utfordring et annet sted, sier Pogba til reportere i Tokyo ifølge anerkjente The Guardian.

Han legger med andre ord ingen demper på ryktene om en overgang bort fra Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Det er spanske Real Madrid som skal ha gått «all in» for den franske stjernen, men Manchester United ønsker i utgangspunktet ikke å selge.

Spanske Marca hevdet lørdag at Pogba er klar på at han ønsker å bytte beite, og avisen mener å vite at franskmannen vurderer å streike for å få ønsket sitt oppfylt.

26 år gamle Pogba ble verdens dyreste fotballspiller da han i sin tid gikk fra Juventus til Manchester United for omtrent én milliard norske kroner. Trolig må Real Madrid betale opp mot 1,5 milliarder kroner om de ønsker å sikre seg hans tjenester.

Det vil i så fall bli den største av en hittil spinnvill overgangssommer for den spanske giganten. Real Madrid har allerede sikret seg Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao og Rodrygo.

